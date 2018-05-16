На Украине не прекращается всеобщая истерика по поводу открытия Крымского моста, связавшего российские Крым и Кубань. В министерстве инфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. По словам главы ведомства Владимира Омеляна, он составляет около 1,2 миллиарда рублей в год.

На Украине не прекращается всеобщая истерика по поводуоткрытия Крымского моста, связавшего российские Крым и Кубань. В министерствеинфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. Пословам главы ведомства Владимира Омеляна, он составляет около 1,2 миллиардарублей в год."Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов позаходу в наши два порта на Азовском море (Мариуполь и Бердянск. – Прим.Ред.)",– заявил чиновник. По его словам, годовой убыток составил 0,5 миллиарда гривен.Это 1,2 миллиарда рублей, или 19 миллионов долларов.Как отметил Омелян, в Киеве полагают, что Керченский проливможет быть перекрыт Россией "в любую секунду". "Мы все скрупулезноподсчитываем. Все счета будут России выставлены", – передает слова украинскогочиновника .Долгожданное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. ВКиеве ожидаемо закатили истерику. президент Украину Петр Порошенко назвалсобытие "очередным свидетельством пренебрежения международнымправом". Впрочем, в открытии моста лидер Незалежной нашел определенную"пользу". По его словам, "захватившим Крым русским" мостпонадобится для того, чтобы как можно скорее покинуть полуостров.В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсманзаявил, что Москве придется "дорого заплатить" за строительствоКрымского моста. Россия, полагает он, действовала "за пределамимеждународного права", а новый путепровод якобы создает опасность вакватории Черного и Азовского морей. Он добавил, что мост построен безсогласования с Киевом, поэтому украинская стороны будет обращаться вмеждународные судебные инстанции.Изливать желчь принялись также украинские СМИ. В ход былипущены все известные штампы – "аннексированный полуостров","российские оккупанты" и прочее. Не отставали по накалу бреда и ихчитатели."Крым большинству жителей России и на фиг не нужен. Чтос мостом, что без", – писали утверждали одни, в то время как другиепризывали ударить по мосту ракетами "Томагавк".Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялосьво вторник, 15 мая. 19-километровый путепровод стал самым длинным в Европе.Старт пассажирскому движению был дан утром следующего дня. В первый час мостомвоспользовались тысячи пассажиров как со стороны Крыма, так и с Кубани.