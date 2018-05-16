На Украине не прекращается всеобщая истерика по поводу
открытия Крымского моста, связавшего российские Крым и Кубань. В министерстве
инфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. По
словам главы ведомства Владимира Омеляна, он составляет около 1,2 миллиарда
рублей в год.
На Украине не прекращается всеобщая истерика по поводу
открытия Крымского моста, связавшего российские Крым и Кубань. В министерстве
инфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. По
словам главы ведомства Владимира Омеляна, он составляет около 1,2 миллиарда
рублей в год.
"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по
заходу в наши два порта на Азовском море (Мариуполь и Бердянск. – Прим.Ред.)",
– заявил чиновник. По его словам, годовой убыток составил 0,5 миллиарда гривен.
Это 1,2 миллиарда рублей, или 19 миллионов долларов.
Как отметил Омелян, в Киеве полагают, что Керченский пролив
может быть перекрыт Россией "в любую секунду". "Мы все скрупулезно
подсчитываем. Все счета будут России выставлены", – передает слова украинского
чиновника .
Долгожданное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В
Киеве ожидаемо закатили истерику. президент Украину Петр Порошенко назвал
событие "очередным свидетельством пренебрежения международным
правом". Впрочем, в открытии моста лидер Незалежной нашел определенную
"пользу". По его словам, "захватившим Крым русским" мост
понадобится для того, чтобы как можно скорее покинуть полуостров.
В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман
заявил, что Москве придется "дорого заплатить" за строительство
Крымского моста. Россия, полагает он, действовала "за пределами
международного права", а новый путепровод якобы создает опасность в
акватории Черного и Азовского морей. Он добавил, что мост построен без
согласования с Киевом, поэтому украинская стороны будет обращаться в
международные судебные инстанции.
Изливать желчь принялись также украинские СМИ. В ход были
пущены все известные штампы – "аннексированный полуостров",
"российские оккупанты" и прочее. Не отставали по накалу бреда и их
читатели.
"Крым большинству жителей России и на фиг не нужен. Что
с мостом, что без", – писали утверждали одни, в то время как другие
призывали ударить по мосту ракетами "Томагавк".
Напомним, историческое открытие Крымского моста состоялось
во вторник, 15 мая. 19-километровый путепровод стал самым длинным в Европе.
Старт пассажирскому движению был дан утром следующего дня. В первый час мостом
воспользовались тысячи пассажиров как со стороны Крыма, так и с Кубани.