Режиссер картины - Тимур Бекмамбетов

Режиссер картины - Тимур БекмамбетовС 16 до 20 мая в Гусь-Хрустальном районе снимают популярную комедию «Ёлки-7». Создатели работают в школе в деревне Уляхино.В социальных сетях жителей приглашают поучаствовать в съемке в качестве массовки. Набирали детей в возрасте от 7 до 10 лет, школьников 11-12 лет, девушек и парней 15-25 лет, женщин и мужчин среднего возраста и мужчин 50 лет.В администрации района уточняют, что съемки проходят в старой, но работающей школе.Режиссер фильма - Тимур Бекмамбетов. Картина выйдет в прокат традиционно перед Новым Годом - 27 декабря.