Компания Audi рассказала о своей новой амбициозной стратегии под названием Audi.Vorsprung.2025, которая подразумевает серьезный рост продаж электромобилей и гибридов, увеличение операционной прибыли и масштабные инвестиции в развитие новых технологий.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-05-2018-kompaniya-audi-zavalit-mir-elektromobilyami.html" target="_blank">Компания Audi завалит мир электромобилями</a> - Компания Audi рассказала о своей новой амбициозной стратегии под названием Audi.Vorsprung.2025, которая подразумевает серьезный рост продаж электромобилей и гибридов, увеличение операционной прибыли и масштабные инвестиции в развитие новых технологий.
[url=http://33live.ru/novosti/16-05-2018-kompaniya-audi-zavalit-mir-elektromobilyami.html]Компания Audi завалит мир электромобилями[/url] - Компания Audi рассказала о своей новой амбициозной стратегии под названием Audi.Vorsprung.2025, которая подразумевает серьезный рост продаж электромобилей и гибридов, увеличение операционной прибыли и масштабные инвестиции в развитие новых технологий.