Компания Audi рассказала о своей новой амбициозной стратегии под названием Audi.Vorsprung.2025, которая подразумевает серьезный рост продаж электромобилей и гибридов, увеличение операционной прибыли и масштабные инвестиции в развитие новых технологий.

Компания Audi рассказала о своей новой амбициозной стратегии под названием Audi.Vorsprung.2025, которая подразумевает серьезный рост продаж электромобилей и гибридов, увеличение операционной прибыли и масштабные инвестиции в развитие новых технологий.