Члена экспертного совета Единой России Юрия Котлера, чье тело было обнаружено в московской квартире, к самоубийству могли подвигнуть проблемы в семье, усугубленные бедственным финансовым положением.

Члена экспертного совета "Единой России" Юрия Котлера, чье тело было обнаружено в московской квартире, к роковому шагу могли подвигнуть проблемы в семье, усугубленные бедственным финансовым положением.Как передает "Интерфакс", об этом сообщил информированный источник, ссылаясь на предсмертную записку покойного.Кроме того, собеседник агентства напомнил, что в начале мая Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании 50-летнего Котлера банкротом – он задолжал банку ВТБ по кредиту около 49 миллионов рублей.Версии добровольного ухода из жизни покойного придерживаются и в московском управлении Следственного комитета России. По словам представителя СКР Юлии Ивановой, в ходе осмотра квартиры целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушены, каких-либо следов борьбы не обнаружено.В "Единой России" "Интерфаксу" рассказали, что Котлер был одним из 30 человек в составе Бюро Высшего совета ЕР, выполняющего экспертные функции.16 мая 2018 года он был найден мёртвым с огнестрельным ранением головы в квартире на Большой Никитской в центре Москвы после того как три дня не выходил на связь.