Открытие движения по путепроводу, соединяющему Крым с материковой частью России, ожидаемо не могло остаться незамеченным в западных странах. Точно такой же ожидаемой была и реакция ряда местных средств массовой информации на это событие, которого с нетерпением ждали все крымчане и многие жители других регионов. Американские и европейские СМИ, в связи с запуском движения по мосту, непременно напоминали об антироссийских санкциях и были скупы на положительные эмоции . Однако читатели изданий демонстративный пессимизм журналистов не разделяют и восхищаются успехами России.

Открытие движения по путепроводу, соединяющему Крым с материковой частью России, ожидаемо не могло остаться незамеченным в западных странах. Точно такой же ожидаемой была и реакция ряда местных средств массовой информации на это событие, которого с нетерпением ждали все крымчане и многие жители других регионов. Американские и европейские СМИ, в связи с запуском движения по мосту, непременно напоминали об антироссийских санкциях и были скупы на положительные эмоции . Однако читатели изданий демонстративный пессимизм журналистов не разделяют и восхищаются успехами России.Американская CNN в публикации о запуске движения попутепроводу пишет в своем фирменном антироссийском стиле. И хотя, телекомпанияконстатирует, что открытие моста "знаменует собой физическое воссоединениеКрыма с российским материком", называет его "символом международнойизоляции России". При этом СМИ не забывает напомнить, что санкции вотношении нашей страны остаются в силе и даже расширяются. Правда, признается витоге CNN, это не повлияло на планы строительства моста в Крым, которое"стало основным приоритетом для правительства Путина".Английская Daily Mail почему-то решила акцентироватьвнимание читателей на фразе российского лидера о том, что "еще прицаре-батюшке" граждане мечтали о переправе. Журналисты издания назвализаявление Владимира Путина о реализации давних "хвастовством", чемсразу же вызвали недовольство читателей, которые на самом деле восхищены российским успехом."Отлично проделанная работа! Теперь Крым будетпроцветать!" – написал пользователь Aussienell из Сиднея. Его восторгразделяет"Инженерные работы в таком грандиозном масштабеявляются крупным достижением и должны быть отмечены", – вторит емубританский пользователь jay_speaks"Вишенка на крымском торте для России. Потрясающиеусилия, учитывая западный милитаризм", – считает еще один британец подником Privatei5i"Еще один день – еще одна победа Путина. Я началпривыкать к этому", – заключает CitizenN1, живущий в СочиЕще одно британское издание Mirror также написало про мостПутина – "мечту царей и Сталина", обратив внимание на то, чтороссийский лидер лично возглавлял колонну грузовиков во время официальногооткрытия моста. Проект, стоимость которого достигает 2,75миллиарда фунтов стерлингов, привел к волне санкций со стороны ЕС и США,напоминает СМИ, но все равно был завершен и открыт президентом России."Какой великий человек!" – восхищается главой российского государствапользователь essexliveiscrap.Мимо такого события не смогло пройти и агентство Reuters.Разумеется, что новость подается также в нужном ключе. Агентство напоминает,что грандиозное инженерное сооружение в России часто называют еще и"мостом Путина", и тут же утверждает, что строительство путепровода вКрым показывает пренебрежение международным правом. Все это журналисты изданияподкрепляют цитатой президента Украины Петра Порошенко, которой почему-то называетоткрытие "особенно циничным" из-за того, что оно "происходитнакануне годовщины депортации крымскотатарского народа режимом Сталина".Логику такого сравнения сложно понять, но СМИ не балует западного читателяобъяснениями, в чем заключается циничность улучшения жизни крымчан.На фоне своих коллег французская Le Monde рассказал особытии вполне нейтрально, сообщив лишь о факте открытия крупнейшего моста вЕвропе, на который, как подсчитали журналисты, было потрачено три миллиардадолларов. При этом, издание называет путепровод "мегаструктурой, котораяотвечает как практическим, так и геополитическим потребностям". Читателиинтернет-версии газеты были более эмоциональны в оценке произошедшего,спроецировав событие на действующие антироссийские санкции."К счастью, санкции поставили российскую экономику наколени, парализуя ее технологии! – иронизирует пользователь Alain Salandre. -Именно в этой же газете я несколько раз читал, что это (строительство Крымскогомоста – Прим. ред.) невозможно. Независимо от того, что мы думаем о России,настало время признать, что высокомерная политика "санкций" глупа иконтрпродуктивна".На фоне российских успехов Fabien Nony обращает внимание нато, что во Франции "для строительства наименьшей трамвайной линиитребуется 10 лет", из чего делает вывод, что "такой проект, как этот,мы не смеем вообразить". В заключение он также напоминает обантироссийских санкциях: "Давайте будем красивыми игроками и, такимобразом, приветствуем спектакль, который также является прекрасным дополнениемк украинскому правительству, которое утверждает, что Крым принадлежит ему ...но также к политическим неумелым санкциям правительств западных стран (большаяих часть в равной степени признает свою глупость, но никто не осмеливается ихснять)".Напомним, движение по Крымскому мосту было открыто 15 мая.Первым за рулем КамАЗа по нему проехал российский лидер Владимир Путин. Сегоднярано утром путепровод был открыт для всех автомобилистов и мотоциклистов.Только за час им воспользовались около тысячи человек, которые двигались вобоих направлениях. Сдача этого сложнейшего инженерного объекта былазапланирована лишь на декабрь текущего года, однако строители смогли завершитьработы раньше установленного срока. Мост стал самым протяженным в нашей стране– его длина составляет около 19 километров.