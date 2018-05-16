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<a href="http://33live.ru/novosti/16-05-2018-kubok-est-zamaxnyomsya-na-chempionat-evropy.html" target="_blank">Кубок есть. Замахнёмся на Чемпионат Европы?</a> - Новые соревнования для региональных спортсменов. В эти дни во Владимире проходит первый Кубок области по художественной гимнастике. Два дня сильнейшие гимнастки будут бороться за медали в групповых упражнениях и личном многоборье. Подробности в материале Маргариты Махровой.