Оставшаяся без рук по воле своего мужа-изверга Маргарита Грачева не желает, чтобы ее дети встречались с родственниками супруга. Женщина уверена, что они будут настраивать ребят против матери. Все это Маргарита высказала своей свекрови, с которой встретилась в ток-шоу на телеканале Россия 1.

Оставшаяся без рук по воле своего мужа-изверга МаргаритаГрачева не желает, чтобы ее дети встречались с родственниками супруга. Женщинауверена, что они будут настраивать ребят против матери. Все это Маргаритавысказала своей свекрови, с которой встретилась в ток-шоу на телеканале "Россия1".Маргарита не намерена сдаваться, хоть ей приходится нелегко.Путь к восстановлению после страшной травмы долгий. "Конечно, протез незаменит мне руку, но с ним я могу обнимать детей, гладить кота, макароныварить, например", – рассказала молодая женщина участникам программы"Андрей Малахов. Прямой эфир".Маргарите Грачевой зимой прошлого года ревнивец-муж отрубилкисти рук. Девушку удалось вовремя доставить в больницу. Врачи буквально почастям собрали одну кисть, вторую спасти не удалось.Маргарите помогли в Германии, где уже весной ей изготовили высокотехнологичныйпротез. Это существенно облегчило жизнь женщины. Грачева рассказала, что покаживет с мамой, которая ей во многом помогает. В скором времени девушкепредстоит очередная операция по восстановлению чувствительности спасенной руки,напоминает Teleprogramma.В студии Маргарита впервые после трагедии встретилась сматерью ее мужа Дмитрия – Ольгой Грачевой. Она защищает своего сына на суде полишению родительских прав. "Мой сын сделал подлый поступок, и он достоиннаказания. Как его оправдать? Я не оправдываю его. Я хочу достучаться до вас",– заявила в эфире свекровь.Ольга рассказала, что, когда она навещала сына в тюрьме, тот надиктовывал ей обращение к детям. Он призывает мальчиков расти порядочными и ничего не бояться. Ольга боится, что семья Маргариты будет настраивать мальчиков против отца.Мать Дмитрия заверяла всех, что ее сын – примерныйсемьянин и прекрасный отец. Однако присутствовавших она не убедила. Экспертысчитают, что на предстоящих заседаниях суда женщина продолжит защищать своегосына.