Оставшаяся без рук по воле своего мужа-изверга Маргарита
Грачева не желает, чтобы ее дети встречались с родственниками супруга. Женщина
уверена, что они будут настраивать ребят против матери. Все это Маргарита
высказала своей свекрови, с которой встретилась в ток-шоу на телеканале Россия
1.
Оставшаяся без рук по воле своего мужа-изверга Маргарита
Грачева не желает, чтобы ее дети встречались с родственниками супруга. Женщина
уверена, что они будут настраивать ребят против матери. Все это Маргарита
высказала своей свекрови, с которой встретилась в ток-шоу на телеканале "Россия
1".
Маргарита не намерена сдаваться, хоть ей приходится нелегко.
Путь к восстановлению после страшной травмы долгий. "Конечно, протез не
заменит мне руку, но с ним я могу обнимать детей, гладить кота, макароны
варить, например", – рассказала молодая женщина участникам программы
"Андрей Малахов. Прямой эфир".
Маргарите Грачевой зимой прошлого года ревнивец-муж отрубил
кисти рук. Девушку удалось вовремя доставить в больницу. Врачи буквально по
частям собрали одну кисть, вторую спасти не удалось.
Маргарите помогли в Германии, где уже весной ей изготовили высокотехнологичный
протез. Это существенно облегчило жизнь женщины. Грачева рассказала, что пока
живет с мамой, которая ей во многом помогает. В скором времени девушке
предстоит очередная операция по восстановлению чувствительности спасенной руки,
напоминает Teleprogramma.
В студии Маргарита впервые после трагедии встретилась с
матерью ее мужа Дмитрия – Ольгой Грачевой. Она защищает своего сына на суде по
лишению родительских прав. "Мой сын сделал подлый поступок, и он достоин
наказания. Как его оправдать? Я не оправдываю его. Я хочу достучаться до вас",
– заявила в эфире свекровь.
Ольга рассказала, что, когда она навещала сына в тюрьме, тот надиктовывал ей обращение к детям. Он призывает мальчиков расти порядочными и ничего не бояться. Ольга боится, что семья Маргариты будет настраивать мальчиков против отца.
Мать Дмитрия заверяла всех, что ее сын – примерный
семьянин и прекрасный отец. Однако присутствовавших она не убедила. Эксперты
считают, что на предстоящих заседаниях суда женщина продолжит защищать своего
сына.