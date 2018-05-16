В Сети появился поражающий своей циничностью ролик. Он снят во время празднования Дня рождения маленького мальчика.

В Сети появился поражающий своейциничностью ролик. Он снят во время празднования Дня рождения маленькогомальчика.Видео снятов Индонезии, сообщает The Sun. На нем взволнованный ребенок снетерпением ждет, когда же ему разрешат разрезать торт. Но родственники жестокоразыграли его. На кадрах видно, как под звуки песни "Happy birthdayto you" присутствующие стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, азатем вымазали малышу тортом, передает РЕН ТВ. Именинник был так шокированпроисходящим, что даже не стал защищаться. Видно, как мальчик лишь печальнокачает головой, пока над ним издеваются взрослые.