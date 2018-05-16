В Сети появился поражающий своей
циничностью ролик. Он снят во время празднования Дня рождения маленького
мальчика.
В Сети появился поражающий своей
циничностью ролик. Он снят во время празднования Дня рождения маленького
мальчика.
Видео снято
в Индонезии, сообщает The Sun. На нем взволнованный ребенок с
нетерпением ждет, когда же ему разрешат разрезать торт. Но родственники жестоко
разыграли его. На кадрах видно, как под звуки песни "Happy birthday
to you" присутствующие стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, а
затем вымазали малышу тортом, передает РЕН ТВ. Именинник был так шокирован
происходящим, что даже не стал защищаться. Видно, как мальчик лишь печально
качает головой, пока над ним издеваются взрослые.