В Сети появился поражающий своей циничностью ролик. Он был снят во время празднования дня рождения маленького мальчика.

В Сети появился поражающий своейциничностью ролик. Он был снят во время празднования дня рождения маленькогомальчика.Видео было снятов Индонезии, сообщает The Sun. Взволнованный ребенок снетерпением ждал, когда разрешат разрезать торт, однако родственники жестокоразыграли его.На кадрах видно, как под песню Happy birthdayto you они стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, азатем вымазали малыша тортом, передает РЕН ТВ. Именинник был так шокирован, что даже не стал защищаться. Мальчик лишь печальнокачал головой, пока над ним издевались взрослые.