В Сети появился поражающий своей
циничностью ролик. Он был снят во время празднования дня рождения маленького
мальчика.
В Сети появился поражающий своей
циничностью ролик. Он был снят во время празднования дня рождения маленького
мальчика.
Видео было снято
в Индонезии, сообщает The Sun. Взволнованный ребенок с
нетерпением ждал, когда разрешат разрезать торт, однако родственники жестоко
разыграли его.
На кадрах видно, как под песню Happy birthday
to you они стали разбивать о голову ребенка куриные яйца, а
затем вымазали малыша тортом, передает РЕН ТВ. Именинник был так шокирован, что даже не стал защищаться. Мальчик лишь печально
качал головой, пока над ним издевались взрослые.