Мать Гогена Солнцева попала в больницу с инсультом после
того, как получила известие о его браке с 63-летней избранницей. Людмила Кравцова
выяснила отношения с супругой сына в прямом эфире.
Мать Гогена Солнцева попала в больницу с инсультом после
того, как получила известие о его браке с 63-летней избранницей. Людмила Кравцова
выяснила отношения с супругой сына в прямом эфире.
Появление матери Гогена Солнцева прервало царившую в эфире
идиллию: влюбленные рассказывали ведущему и зрителям программы о том, как
зарождались нежные чувства. Людмила Кравцова их восторгов разделить
не пожелала и высказала все, что думает
о Екатерине Терешкович.
"Такого сына врагу не пожелаешь, честно говорю. Когда у
меня были материальные проблемы, я просила помощи у него! Когда узнала, что
он женился, меня это подкосило, и я в очередной раз попала в больницу – с
инсультом", – заявила возмущенная мать.
Шоумен и его 63-летняя избранница расписались в московском
Дворце бракосочетания 12 апреля. С тех пор вокруг пары не утихают слухи и
скандалы – многие просто не верят в искренность чувств новобрачных. Развеять их
сомнения Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович решили в эфире программы "Андрей
Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
По словам матери Гогена, Екатерина не достойна ее сына. Терешкович
в долгу не осталась. Она рассказала, что по-настоящему счастлива рядом с
Гогеном. По ее признанию, только с этим человеком она забыла о возрасте и
вновь почувствовала себя молодой и желанной. Рассказала она и о том, что у нее
есть дочь, которая поначалу не одобряла выбор матери, однако позже
смирилась с наличием эпатажного отчима.
Гоген сообщил, что перед их свадьбой с
Екатериной его мать обзывала и унижала влюбленных в эфире одного из
отечественных ток-шоу. По этой причине он не пригласил Людмилу на
бракосочетание. Кроме того, отметил шоумен, мать уже несколько лет симулирует
различные болезни, пытаясь "нажиться на знаменитом сыне".
Что касается Екатерины, она работает в сфере
строительства и получает достойную зарплату. И ее абсолютно не смущает, что
молодой супруг претендует на ее жилплощадь в центре Москвы. Она намерена
наслаждаться жизнью с молодым избранником минимум лет 20.