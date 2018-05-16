Марьинский полигон опять пылает. Сегодня утром в интернете появились фотографии новых клубов дыма над этой свалкой. По словам сотрудников МЧС, за состояние мусорных полигонов отвечают их руководители. На них же лежит ответственность за возникновение пожаров. Организовать тушение возгорания - также обязана дирекция полигона.

Марьинский полигон опять пылает. Сегодня утром в интернете появились фотографии новых клубов дыма над этой свалкой. По словам сотрудников МЧС, за состояние мусорных полигонов отвечают их руководители. На них же лежит ответственность за возникновение пожаров. Организовать тушение возгорания - также обязана дирекция полигона. А контролировать их действия должны сотрудники департамента природопользования и управления Росприроднадзора.Александр Гущенков, начальник отдела дознания ГУ МЧС России по Владимирской области: "К счастью, Марьинский полигон, он действующий. Там всегда находятся сотрудники, у них есть техника, естественно, производится отсыпка грунтом этих тлеющих очагов, дабы не распространить распространение пожара и, прежде всего, самое главное, это не допустить ухода огня в тело свалки. Когда он ушёл на большую глубину, и когда тушить его будет очень чревато, очень проблематично".По словам местных жителей, огонь давно уже в "теле" cвалки. Потому и случаются постоянные возгорания. Последнее произошло сегодня ночью. Но, похоже, никому из власть имущих до этого нет дела. Последний крупный пожар на Марьинке случился почти три года назад. Потушить его не могли неделю. "Марьинцы" тогда буквально задыхались и от дыма, и от мусорной вони. Не первый год деревенские жители собирают подписи о закрытии этого полигона.Екатерина, житель д. Марьинка (съёмка от 14 мая 2018 г. ): "А сколько мы собирали, мы их уже, знаете, сколько собирали, что толку, всё равно поджигают. Ну постоянно, конечно, сейчас, тем более жара стоит, вообще запах такой".Валерий Диденко, староста д. Марьинка (съёмка от 14 мая 2018 г. ): "Технология сбора и хранения этих отходов твёрдо-бытовых не соблюдается совершенно. Сюда приезжают московские машины. В Москве со свалками очень тяжело. Ночью, мы сколько раз засекали, приезжают с московскими номерами машины и выгружают этот мусор".