Территории с особым правовым режимом появятся на острове Русский и в Калининградской области. Как пояснил премьер Дмитрий Медведев, в этих зонах будет действовать и особая система налогообложения

Территории с особым правовым режимом появятся на островеРусский и в Калининградской области. Как пояснил премьер Дмитрий Медведев, вэтих зонах будет действовать и особая система налогообложенияТерритории опережающего развития с особым правовым режимом вРоссии уже есть, и их довольно много. Это, к примеру, Свободный портВладивосток. Теперь же правительство намерено создать районы с особым статусоми налоговым режимом. Для этой цели выбраны остров Русский в Приморском крае иостров Октябрьский в Калининградской области.Сообщения о том, что в кабмине обдумывают возможностьсоздания территорий со специальным режимом и признаками офшора появились еще вапреле. По замыслу инициаторов идеи, это должно помочь компаниям, попавшим подзападные санкции.В подготовленном Минэкономразвития законопроекте поясняется,что статус резидента таких зон переводит компанию под особое корпоративное иналоговое законодательство. Более того, резиденты этих территорий не будутсчитаться валютными резидентами России – то есть, они смогут совершать операциис иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по законурепатриации выручки.Надо отметить, что эта идея совсем не понравилась Центробанку.Там уверены, что такая схема будет использоваться для вывода капитала из страны.В своем выступлении на VIII Петербургском международномюридическом форуме Медведев о работе над законопроектами, касающимися "цифровыхденег". По словам премьера, законодателиразрабатывают понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" -вместо "криптовалюты" и "токена". Новые законы помешаютвыводу активов в нерегулируемую приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости.