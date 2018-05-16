Территории с особым правовым режимом появятся на острове
Русский и в Калининградской области. Как пояснил премьер Дмитрий Медведев, в
этих зонах будет действовать и особая система налогообложения
Территории с особым правовым режимом появятся на острове
Русский и в Калининградской области. Как пояснил премьер Дмитрий Медведев, в
этих зонах будет действовать и особая система налогообложения
Территории опережающего развития с особым правовым режимом в
России уже есть, и их довольно много. Это, к примеру, Свободный порт
Владивосток. Теперь же правительство намерено создать районы с особым статусом
и налоговым режимом. Для этой цели выбраны остров Русский в Приморском крае и
остров Октябрьский в Калининградской области.
Сообщения о том, что в кабмине обдумывают возможность
создания территорий со специальным режимом и признаками офшора появились еще в
апреле. По замыслу инициаторов идеи, это должно помочь компаниям, попавшим под
западные санкции.
В подготовленном Минэкономразвития законопроекте поясняется,
что статус резидента таких зон переводит компанию под особое корпоративное и
налоговое законодательство. Более того, резиденты этих территорий не будут
считаться валютными резидентами России – то есть, они смогут совершать операции
с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений и требуемой по закону
репатриации выручки.
Надо отметить, что эта идея совсем не понравилась Центробанку.
Там уверены, что такая схема будет использоваться для вывода капитала из страны.
В своем выступлении на VIII Петербургском международном
юридическом форуме Медведев о работе над законопроектами, касающимися "цифровых
денег". По словам премьера, законодатели
разрабатывают понятия "цифровых денег" и "цифровых прав" -
вместо "криптовалюты" и "токена". Новые законы помешают
выводу активов в нерегулируемую приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости.