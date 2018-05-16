Телеведущая и певица опубликовала в Instagram откровенный снимок с Сейшельских островов, где проходят съемки проекта Дом-2. Ольга Бузова снялась полностью обнаженной, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

Телеведущаяи певица опубликовала в Instagram откровенный снимок с Сейшельских островов, где проходят съемкипроекта "Дом-2". Ольга Бузова снялась полностью обнаженной, что вызвалонеоднозначную реакцию подписчиков.НаСейшелы знаменитость отправилась в первой половине мая. На море онауспевает не только работать, но и отдыхать. Судя по всему, под африканскимсолнцем Ольге стало так жарко, что она решила позагорать голой.На снимке Бузова лежит на траве, прикрыв обнаженные прелести веточкой.При этом ее лицо выражает полный релакс и удовольствие.Однако смелое фото вызвало у пользователей соцсети неоднозначную реакцию. Многиепосчитали, что девушке не хватает мужского внимания. Звезда "Дома-2"Степан Меньщиков посоветовал телеведущей найти любимого. "Хватит спать спальмовой ветвью, пора открывать мир других мужчин! Красивых. Сильных.Талантливых, как я", – написал он Ольге.Ряд фолловеров сравнилистиль фотографии со снимками, которыми не первый год радует подписчиковАнастасия Волочкова. От Бузовой такого не ожидали. "Вот поэтому и не замужем.Скромнее надо быть, Оля, тогда и мужики потянутся", – рекомендовал одиниз подписчиков.Поклонникам фото Бузовой понравилось. Они уверены: девушке есть что показать и стыдиться нечего, ведь она в прекрасной форме. "Природа и красота женского идеальноготела. Хорошее фото, Ольга. Вы хороши собой", – отметил фанат певицы.