Ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве
на площадке Crocus City Hall. 21-22 мая там пройдет Synergy Digital Forum,
посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения.
Ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве
на площадке Crocus City Hall. 21-22 мая там пройдет Synergy Digital Forum,
посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения.
Главная идея события – дать участникам рабочие тактики и
стратегические инструменты продвижения бизнеса в Сети. Эксперты форума раскроют
такие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO,
контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальными
инструментами диджитал-маркетинга, полезными кейсами и лайфхаками по
онлайн-продвижению.
Организатором масштабной встречи выступила Школа Бизнеса Университета "Синергия",
генеральный партнер форума – коммуникационное агентство Synergy Digital.
"Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy
Digital Forum, потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в интернете.
Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в
интернете". – говорит генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий
Юрков.
Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и тяжелые
практики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами.
На площадках форума выступят международные спикеры, каждый
из которых лучший в своем деле – в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, в
контекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене в
России.
Спикерами форума станут основатель Skype Йонас Кьеллберг, эксперт
№1 в мире по веб-аналитике Авинаш Кошик, основатель крупнейшей в мире компании,
которая специализируется на рекламе в YouTube Том Бриз, эксперт по лояльности Алекс
Хантер; соавтор бестселлера "Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум" Ким
Уэлш-Филлипс и другие.
Участники форума смогут зафиксировать не менее ста решений,
которые затем можно будет реализовать в своей компании. Сделать это можно как
самостоятельно, так и под руководством генерального партнера форума.
Идеолог и организатор форума – Школа Бизнеса Университета
"Синергия", один из ведущих российских вузов. На его базе работает первая в
России Школа Бизнеса "Синергия", имеющая шесть престижных международных
аккредитаций AMBA.
Генеральный партнер форума – коммуникационное агентство
Synergy Digital, имеющее филиалы в Москве, Нью-Йорке и Дубае. Основные
направления деятельности агентства – разработка сайтов, продвижение бизнеса через интернет
и повышение продаж. Агентство работает с известными международными корпорациями,
среди которых "Газпром", Pepsi, Heineken, Nestle и другие.