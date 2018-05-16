Ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве на площадке Crocus City Hall. 21-22 мая там пройдет Synergy Digital Forum, посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения.

Ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москвена площадке Crocus City Hall. 21-22 мая там пройдет Synergy Digital Forum,посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения.Главная идея события – дать участникам рабочие тактики истратегические инструменты продвижения бизнеса в Сети. Эксперты форума раскроюттакие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO,контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальнымиинструментами диджитал-маркетинга, полезными кейсами и лайфхаками поонлайн-продвижению.Организатором масштабной встречи выступила Школа Бизнеса Университета "Синергия",генеральный партнер форума – коммуникационное агентство Synergy Digital."Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить SynergyDigital Forum, потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в интернете.Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы винтернете". – говорит генеральный директор агентства Synergy Digital ДмитрийЮрков.Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и тяжелыепрактики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами.На площадках форума выступят международные спикеры, каждыйиз которых лучший в своем деле – в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, вконтекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене вРоссии.Спикерами форума станут основатель Skype Йонас Кьеллберг, эксперт№1 в мире по веб-аналитике Авинаш Кошик, основатель крупнейшей в мире компании,которая специализируется на рекламе в YouTube Том Бриз, эксперт по лояльности АлексХантер; соавтор бестселлера "Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум" КимУэлш-Филлипс и другие.Участники форума смогут зафиксировать не менее ста решений,которые затем можно будет реализовать в своей компании. Сделать это можно каксамостоятельно, так и под руководством генерального партнера форума.Идеолог и организатор форума – Школа Бизнеса Университета"Синергия", один из ведущих российских вузов. На его базе работает первая вРоссии Школа Бизнеса "Синергия", имеющая шесть престижных международныхаккредитаций AMBA.Генеральный партнер форума – коммуникационное агентствоSynergy Digital, имеющее филиалы в Москве, Нью-Йорке и Дубае. Основныенаправления деятельности агентства – разработка сайтов, продвижение бизнеса через интернети повышение продаж. Агентство работает с известными международными корпорациями,среди которых "Газпром", Pepsi, Heineken, Nestle и другие.