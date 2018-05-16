Бывшая наперсница Виталины шокировала откровениями. По ее словам, надо проверить происхождение денег молодой пианистки.

Бывшая наперсница Виталины шокировала откровениями. По ее словам, надо проверить происхождение денег молодой пианистки.Виталины Цымбалюк-Романовская не прощает предательства. Стоило Элине Мазур уйти от пианистки, как она тут же начала поливать бывшую наперсницу. "Элина обещала спасти мой брак, – сообщила Виталина в очередном ток-шоу. – Я поверила ей, потому что были люди, которые отказались помогать, сказали, сами разбирайтесь, это семейный конфликт. Но у нас не было семейного конфликта. В самый тяжелый момент со мной, к сожалению, оказалась рядом Элина, которая пообещала, что вернет мне мужа. Я готова была отдать ей все. В итоге, я отдала ей три миллиона за помощь. Честно скажу – не жалею об этом. По крайней мере я сделала все, что могла", – заявила Цымбалюк-Романовская.Сама Элина этого не отрицает. "Деньги, выданные мне Цымбалюк-Романовской на представительские расходы, были потрачены на наем адвокатов по уголовным делам, в которых выступала Виталина, проплату гонораров "друзей" Цымбалюк на шоу, специалистов и экспертов. В частности, подруга Цымбалюк Наталья Корнеева получила один миллион триста тысяч рублей за свои "свидетельства очевидца". На сегодняшний день Виталина осталась много должна и я очень жалею , что не заключила с ней договор на оплату моего труда", – заявила Мазур в интервью Dni.Ru.Элина добавила, что важнее не то, на что были потрачены деньги, а откуда они у Цымбалюк-Романовской. "Вот тут бы подключиться налоговой полиции, инспекции по труду, департаменту культуры, чтобы прояснить происхождение миллионов", – заключила Мазур.Напомним, что она некоторое время представляла интересы Виталины и всячески ее обеляла, придумывала правдоподобные байки о ней и переключила общественный негатив на себя.