Творческое объединение Northern Sound представляет
Summer Sound – серию концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдут
на дизайн-заводе Флакон с 6 по 12 августа 2018-го года. Ключевые признаки
летнего концертного пространства Summer Sound – идеальный локейшн и
мультижанровость.
Творческое объединение Northern Sound представляет
Summer Sound – серию концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдут
на дизайн-заводе "Флакон" с 6 по 12 августа 2018-го года. Ключевые признаки
летнего концертного пространства Summer Sound – идеальный локейшн и
мультижанровость.
В течение недели один из главных московских
арт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцати
артистов, представляющих самые разные тренды развития современной российской
сцены, а завершится серия концертов выступлением важных зарубежных хэдлайнеров.
Пятидневный шоукейс отечественных музыкальных проектов – независимых, но
востребованных на крупнейших площадках по всей стране. Субботний панк-фестиваль
с релевантным составом. И электронное звено в виде легендарных Infected
Mushroom в качестве воскресного финала. Все это свяжет воедино фактор места:
большой open air на "Флаконе" с танцевальной зоной на 5 тысяч человек и
VIP-трибунами на 200 мест.
Программа Summer Sound 2018:
Понедельник, 06/08 – "Буерак" Основанный четыре года назад,
новосибирский дуэт в предельно сжатые сроки стал лидером российского
пост-панка. Мелодичные лоу-фай мотивы, ироничные тексты и энергичное шоу силами
всего двух человек на сцене – выступление "Буерак" станет идеальной точкой
входа в Summer Sound.
Вторник, 07/08 – Хаски Уроженец Улан-Удэ Дмитрий
Кузнецов, поэт-философ с внешностью гопника – самая аутентичная из новых звезд
российского хип-хопа. Биография Хаски представляет собой классическую историю
про то, как человек пробивается в элиту с низов, но не теряет связи с реальностью.
Честный, сложный и противоречивый рэпер даст этим летом лишь один сольный
концерт в Москве – на "Флаконе".
Среда, 08/08 – Варвара Визбор Достойная наследница
творческой династии Визборов, переосмыслившая бардовскую музыку своих
легендарных прародителей и их современников, превратив ее в нечто свое и
современное. Варвара Визбор – это не просто выдающаяся певица, но именно что
артистка, способная приводить разные жанры и разные времена к общему
знаменателю, который проще всего описать английским слово groovy. Ее концерт
должен стать самым теплым и эмоциональным событием Summer Sound.
Четверг, 09/08 – "Animal ДжаZ" Название питерского квинтета —
едва ли не первая ассоциация с понятием "российский альтернативный рок" в 21
веке (сами они, впрочем, называют это "тяжёлой гитарной эклектикой").
Специально для Summer Sound группа готовит одно из самых масштабных шоу в своей
истории, с участием специальных гостей, стадионным светом, звуком и уникальным
видеорядом. Основой концерта станет десятилетие альбома "Шаг Вдох", многие
песни с которого, что называется, ушли в народ.
Пятница, 10/08 – Therr Maitz Группа под руководством Антона
Беляева несколько лет назад основательно встряхнула российский шоу-бизнес,
показав, что успешная отечественная альтернативная музыка способна быть
трендовой и независимой. История Therr Maitz уверенно ломает все штампы и
убедительным образом доказывает: безупречно качественный и стильный
англоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию. На
"Флаконе" Therr Maitz отметят свой седьмой день рождения большим сольным
концертом.
Суббота, 11/08 – "Панки в городе 2.0" Второй год подряд на "Флаконе"
– реинкарнация культового панк-фестиваля конца девяностых – начала нулевых.
Двенадцатых по счету "Панков в городе" возглавит отмечающая в этом году
свое 30-летие группа "НАИВ", к которой присоединятся яркие представители
старой панк-школы ("Бригадный подряд", F.P.G., "Элизиум") и самые заметные
герои следующего поколения ("Порнофильмы", "Операция Пластилин", "План
Ломоносова", "Тени Свободы", Good Times, "Йорш", Sellout).
Воскресенье, 12/08 – Infected Mushroom Израильский коллектив совершил
за 20 лет головокружительную карьеру, превратившись из культовых пси-трансеров
в стадионных электро-рокеров. За какую бы музыку ни брались Эрез Айзен, Амит
Дувдевани и Ко, она всегда, помимо прочего, имела огромный отклик у российской
публики, и Infected Mushroom отвечают ей взаимностью. Свой юбилей они отметят
двумя концертами в России, один из которых станет ударным завершением недели
Summer Sound.
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Организатор проекта
Northern Sound – одни из ведущих российских
организаторов танцевальных и концертных мероприятий. На
счету команды более сотни ивентов, большая часть которых была
направлена на формирование электронной танцевальной сцены в России. С
2014 года Northern Sound расширили пул событий: сегодня в рамках организации
концертов команда работает с топовыми артистами, среди которых Little BIG,
ЛСП, Аффинаж, Каста, Anacondaz, Stigmata и многие другие, и лучшими концертными
площадками столицы.
Место проведения
Дизайн-завод Flacon – один из первых устойчивый
креативных кластеров Москвы; торгово-выставочный и офисный комплекс в Бутырском
районе, открытый на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина в
2009-ом году.