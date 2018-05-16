Творческое объединение Northern Sound представляет Summer Sound – серию концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдут на дизайн-заводе Флакон с 6 по 12 августа 2018-го года. Ключевые признаки летнего концертного пространства Summer Sound – идеальный локейшн и мультижанровость.

Творческое объединение Northern Sound представляетSummer Sound – серию концертов и фестивалей под открытым небом, которые пройдутна дизайн-заводе "Флакон" с 6 по 12 августа 2018-го года. Ключевые признакилетнего концертного пространства Summer Sound – идеальный локейшн имультижанровость.В течение недели один из главных московскихарт-кластеров, расположенный неподалеку от центра города, примет более двадцатиартистов, представляющих самые разные тренды развития современной российскойсцены, а завершится серия концертов выступлением важных зарубежных хэдлайнеров.Пятидневный шоукейс отечественных музыкальных проектов – независимых, новостребованных на крупнейших площадках по всей стране. Субботний панк-фестивальс релевантным составом. И электронное звено в виде легендарных InfectedMushroom в качестве воскресного финала. Все это свяжет воедино фактор места:большой open air на "Флаконе" с танцевальной зоной на 5 тысяч человек иVIP-трибунами на 200 мест.Программа Summer Sound 2018:Понедельник, 06/08 – "Буерак" Основанный четыре года назад,новосибирский дуэт в предельно сжатые сроки стал лидером российскогопост-панка. Мелодичные лоу-фай мотивы, ироничные тексты и энергичное шоу силамивсего двух человек на сцене – выступление "Буерак" станет идеальной точкойвхода в Summer Sound.Вторник, 07/08 – Хаски Уроженец Улан-Удэ ДмитрийКузнецов, поэт-философ с внешностью гопника – самая аутентичная из новых звездроссийского хип-хопа. Биография Хаски представляет собой классическую историюпро то, как человек пробивается в элиту с низов, но не теряет связи с реальностью.Честный, сложный и противоречивый рэпер даст этим летом лишь один сольныйконцерт в Москве – на "Флаконе".Среда, 08/08 – Варвара Визбор Достойная наследницатворческой династии Визборов, переосмыслившая бардовскую музыку своихлегендарных прародителей и их современников, превратив ее в нечто свое исовременное. Варвара Визбор – это не просто выдающаяся певица, но именно чтоартистка, способная приводить разные жанры и разные времена к общемузнаменателю, который проще всего описать английским слово groovy. Ее концертдолжен стать самым теплым и эмоциональным событием Summer Sound.Четверг, 09/08 – "Animal ДжаZ" Название питерского квинтета —едва ли не первая ассоциация с понятием "российский альтернативный рок" в 21веке (сами они, впрочем, называют это "тяжёлой гитарной эклектикой").Специально для Summer Sound группа готовит одно из самых масштабных шоу в своейистории, с участием специальных гостей, стадионным светом, звуком и уникальнымвидеорядом. Основой концерта станет десятилетие альбома "Шаг Вдох", многиепесни с которого, что называется, ушли в народ.Пятница, 10/08 – Therr Maitz Группа под руководством АнтонаБеляева несколько лет назад основательно встряхнула российский шоу-бизнес,показав, что успешная отечественная альтернативная музыка способна бытьтрендовой и независимой. История Therr Maitz уверенно ломает все штампы иубедительным образом доказывает: безупречно качественный и стильныйанглоязычный музыкальный проект может покорить самую широкую аудиторию. На"Флаконе" Therr Maitz отметят свой седьмой день рождения большим сольнымконцертом.Суббота, 11/08 – "Панки в городе 2.0" Второй год подряд на "Флаконе"– реинкарнация культового панк-фестиваля конца девяностых – начала нулевых.Двенадцатых по счету "Панков в городе" возглавит отмечающая в этом годусвое 30-летие группа "НАИВ", к которой присоединятся яркие представителистарой панк-школы ("Бригадный подряд", F.P.G., "Элизиум") и самые заметныегерои следующего поколения ("Порнофильмы", "Операция Пластилин", "ПланЛомоносова", "Тени Свободы", Good Times, "Йорш", Sellout).Воскресенье, 12/08 – Infected Mushroom Израильский коллектив совершилза 20 лет головокружительную карьеру, превратившись из культовых пси-трансеровв стадионных электро-рокеров. За какую бы музыку ни брались Эрез Айзен, АмитДувдевани и Ко, она всегда, помимо прочего, имела огромный отклик у российскойпублики, и Infected Mushroom отвечают ей взаимностью. Свой юбилей они отметятдвумя концертами в России, один из которых станет ударным завершением неделиSummer Sound.==============================Организатор проектаNorthern Sound – одни из ведущих российскихорганизаторов танцевальных и концертных мероприятий. Насчету команды более сотни ивентов, большая часть которых быланаправлена на формирование электронной танцевальной сцены в России. С2014 года Northern Sound расширили пул событий: сегодня в рамках организацииконцертов команда работает с топовыми артистами, среди которых Little BIG,ЛСП, Аффинаж, Каста, Anacondaz, Stigmata и многие другие, и лучшими концертнымиплощадками столицы.Место проведенияДизайн-завод Flacon – один из первых устойчивыйкреативных кластеров Москвы; торгово-выставочный и офисный комплекс в Бутырскомрайоне, открытый на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина в2009-ом году.