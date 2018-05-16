В период с 0:00 до 0:30 на 97-м км федеральной автодороги для установки пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.

В ночь с 17 на 18 мая в связи с монтажом и демонтажем пролетных строений надземных пешеходных переходов на 94-м и 97-м км трассы М-7 «Волга» движение транспорта будет временно ограничено.В период с 0:00 до 0:30 на 97-м км федеральной автодороги для установки пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.В период 2:30 до 6:00 на 94-м км федеральной автодороги проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы, а 4:00 до 4:40 для производства работ по демонтажу пролетной конструкции надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.