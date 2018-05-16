Вниманию водителей! В ночь на пятницу временно ограничат движение на М-7. Речь идёт о 94 и 97 километре трассы на границе Владимирской и Московской областей. Это связано с монтажём и демонтажём надземных пешеходных переходов. Сперва с полуночи до половины первого ночи полностью перекроют 97 километр трассы.

Вниманию водителей! В ночь на пятницу временно ограничат движение на М-7. Речь идёт о 94 и 97 километре трассы на границе Владимирской и Московской областей. Это связано с монтажом и демонтажем надземных пешеходных переходов. Сперва с полуночи до половины первого ночи полностью перекроют 97 километр трассы. Там установят пролётные строения нового перехода. А с 4-х утра на 20 минут перекроют полностью М-7 на 94 километре. Стоить отметить, что почти на всю ночь и до 6 утра проезжую часть сузят до одной полосы.