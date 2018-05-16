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<a href="http://33live.ru/novosti/16-05-2018-na-mostu-v-krym-uzhe-poyavilis-pervye-narushiteli.html" target="_blank">На мосту в Крым уже появились первые нарушители</a> - Движение автомобилей и мотоциклов по мосту в Крым открылось 16 мая в половину шестого утра: мост уже оценили первые несколько тысяч водителей. Не заставили себя ждать и первые нарушители, пожелавшие увековечить исторический момент проезда по мосту вопреки ПДД.