Одну из самых загадочных медуз было довольно трудно изучить из-за её естественной среды обитания, куда человеку трудно добраться. Новые технологии позволили организовать учёным встречу с необычным существом.

Исследователям довольно трудно изучать одну из самых загадочных медуз из-за её естественной среды обитания в тёмных глубинах океана. Между тем новые подводные аппараты могут пробраться в места, недоступные для людей. И недавно новейшие технологии помогли любопытным учёным взглянуть на необычную медузу Deepstaria enigmatica без щупалец. Специалисты на протяжении десяти минут любовались загадочным существом.Впервые учёные описали такой вид медузы в 1967 году. Существо назвали в честь подводного аппарата Deepstar 4000, принадлежавшему известному исследователю Мирового океана Жак-Иву Кусто, вторую же часть оно "заслужило" своей таинственностью.С момента открытия учёным выпадало не так-то много шансов для наблюдения существа. Собственно, именно по этой причине на сегодняшний день мало что известно о нём. Привычки питания, как именно медуза ест, как размножается, как широко распространена, — всё это остаётся загадкой.Впрочем, программы по изучению океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) помогают учёным, и, возможно, они стоят на пороге открытия всех этих вещей.Так, в ноябре прошлого года морские исследователи дистанционно управляли подводным аппаратом Hercules ("Геркулес") NOAA и обнаружила живого D. enigmatica прямо у побережья острова Сан-Бенедикто в Тихом океане.Специалисты прикрепили к судну сверхвысокочувствительную камеру Canon ME20F SH, которая находилась в стеклянном отсеке. Таким образом они могли получить изображения в условиях очень низкой освещённости в афотической зоне океана.На глубине практически 974 метров, в почти полной темноте учёные увидели дрейфующего мимо аппарата D. enigmatica."Животное просто дрейфовало недалеко от ROV "Геркулеса" (дистанционно управляемого подводного устройства – прим. ред.)", — говорит изданию National Geographic морской биолог из Гарвардского университета Дэвид Грубер (David Gruber).Если тщательно не присмотреться к D. enigmatica, то кажется, что медуза выглядит словно пластиковый пакет. У неё нет видимых щупалец, лишь один большой "колокол". Напомним, что тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.Поскольку большинство медуз используют щупальца для ловли добычи, то Deepstaria, вероятно, полагается на другой метод. "Зонтик" медузы настолько огромен, что может раскрываться до метра в поперечнике. В связи с этим учёные предположили, что D. enigmatica является хищником-засадчиком, который использует всю свою оболочку "зонтика", чтобы поймать движущуюся вверх добычу, закрывая её как мешок.Во время "встречи" учёные смогли даже наблюдать за тем, как это может происходить. Как пишут авторы работы, приблизившись к особи D. enigmatica, они смогли снять организм с открытым "зонтиком".Он закрылся достаточно быстро – движение, которое можно использовать для ловли добычи, а также для передвижения в воде.Кроме того, в один из моментов существо натолкнулось на камеру, что позволило получить отчетливое изображение его гастроваскулярных (пищеварительных) каналов.К слову, исследователи не впервые сняли на камеру существо рода Deepstaria. Существует ещё один член этого рода — Deepstaria reticulum, он "попался" на плёнку в 2012 году.Два существа кажутся очень похожими друг на друга, но у них есть некоторые отличия. Так, D. reticulum имеет небольшие скопления ядовитых щупальцев под своим "колоколом". Таким образом, хотя наблюдения за ним ценны, нецелесообразно использовать их для того, чтобы сделать выводы о поведении D. enigmatica.Учёные сделали ещё одно интересное наблюдение за медузами в той же экспедиции: на морском дне была найден мёртвый экземпляр. Такие объекты обеспечивают пропитание другим морским существам, и, действительно, рядом с тушей присутствовали пирующие крабы и креветки.Результаты исследования представлены в научном издании American Museum Novitates.Отмечается, что подобная встреча была бы невозможна без технологии наблюдений за морскими существами в их естественной среде обитания. В последние годы были достигнуты значительные успехи как в области технологии глубоководной визуализации с низким освещением, так и в области мягкой робототехники, пишут авторы работы. Подобные технологии могут привести к новым открытиям, уверены учёные.И действительно, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о липучем роботе, который будет шпионить за обитателями океана, путешествуя на них самих. Другие модульные боты также помогут в исследовании океана и проведут диагностику нефтепроводов.К слову, ранее геномный анализ помог отыскать среди медуз "видовых близнецов".