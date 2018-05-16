При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета и спрессованное вещество растительного происхождения...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного округа задержали подозреваемого в покушении на сбыт около 100 граммов гашиша и 100 граммов мефедрона.В полицию поступила оперативная информация о 26-летнем мужчине, который приобретает и незаконно хранит с целью дальнейшего сбыта наркотики. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Веерной улице.При обыске по месту жительства в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с неизвестным веществом белого цвета и спрессованное вещество растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое оказалось наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов, и психотропным веществом – мефедроном, массой около 100 граммов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39