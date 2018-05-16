Ксения Собчак всегда отличалась независимостью суждений и собственным мнением обо всем. Даже родной матери она умудряется перечить!

Ксения Собчак всегда отличалась независимостью суждений и собственным мнением обо всем. Даже родной матери она умудряется перечить!Ксения Собчак вместе с мужем Максимом Виторганом и мамой Людмила Нарусова приехала на Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера кинокартины об Анатолии Собчаке. А после показала Нарусова встретилась с главой Роскино Катей Мцитуридзе, которая снялась в одном из эпизодов."Моя любимая, моя приемная мама, которую я обожаю и советы которой я всегда принимаю близко к сердцу", – обнималаМцитуридзе Нарусова на появившемся на сайте ролике. А ты расчувствовалась и вдруг заявила: "Ты – да, в отличии от моей дочери!".Пресса не раз писала, что Людмиле Борисовне, например, не всегда по сердцу прогрессивные методы воспитания внука. Например, когда Платон только родился, Нарусова заявила, что ее дочь купает ребенка в температуре +33 градуса, что ее беспокоит.По признаниям Нарусовой, она сама растила Ксюшу в тепличных условиях и была словно курица-наседка: "Чтобы лишнего ветерка не было, чтобы ножки в шерстяных носочках, чтобы вода холодная, не дай бог, не попала на дочку". Однако теперь поведение Собчак часто заставляет Нарусову переживать за внука. "В четыре месяца ребенок ходил в бассейн и плавал. Я бы на такое не решилась!" – возмущается политик.Напомним, Ксения Собчак стала матерью в ноябре 2016 года. Роды популярной телеведущей прошли в элитной подмосковной клинике, а уже спустя два дня она выписалась и отправилась в особняк в поселке Горки-8. Новоиспеченная мать и ее супруг старательно скрывали все подробности первых дней жизни малыша, журналисты даже имени его не знали.