Представители Совета Европы признали лучшим музеем года в ЕС Лондонский музей дизайна. Остальные позиции в престижном ежегодном рейтинге разделили между собой культурные пространства из Финляндии, Хорватии, Эстонии и других стран.
Представители Совета Европы признали лучшим музеем года в ЕС Лондонский музей дизайна. Остальные позиции в престижном ежегодном рейтинге разделили между собой культурные пространства из Финляндии, Хорватии, Эстонии и других стран, сообщает Guardian.
Звание главного музея года лондонскому музею присудили за то, что его сотрудники смогли "обновить общественные ценности и организовать множество новых выставок, не потеряв собственной идентичности".
В качестве приза команда музея получила скульптуру, созданная Генри Муром. В 2019 году она достанется новым победителям.
Остальные места в музейном рейтинге Совета Европы распределились следующим образом:
Музей военного детства в Сараево;
Музей кораблестроения в Бетине (Хорватия);
Эстонский национальный музей в Тарту (Эстония);
Центр наскального искусства в Дордони (Франция);
Городской музей Хельсинки;
Музей Райниса и Аспазии в Риге;
Музей собора во Флоренции (Италия);
Университетский музей Наварры в Памплоне (Франция);
Египетский музей в Турине (Италия).
Ежегодная музейная премия выдается Советом Европы с 1977 года с Страсбурге.