Представители Совета Европы признали лучшим музеем года в ЕС Лондонский музей дизайна. Остальные позиции в престижном ежегодном рейтинге разделили между собой культурные пространства из Финляндии, Хорватии, Эстонии и других стран.

Представители Совета Европы признали лучшим музеем года в ЕС Лондонский музей дизайна. Остальные позиции в престижном ежегодном рейтинге разделили между собой культурные пространства из Финляндии, Хорватии, Эстонии и других стран, сообщает Guardian.Звание главного музея года лондонскому музею присудили за то, что его сотрудники смогли "обновить общественные ценности и организовать множество новых выставок, не потеряв собственной идентичности".В качестве приза команда музея получила скульптуру, созданная Генри Муром. В 2019 году она достанется новым победителям.Остальные места в музейном рейтинге Совета Европы распределились следующим образом:Музей военного детства в Сараево;Музей кораблестроения в Бетине (Хорватия);Эстонский национальный музей в Тарту (Эстония);Центр наскального искусства в Дордони (Франция);Городской музей Хельсинки;Музей Райниса и Аспазии в Риге;Музей собора во Флоренции (Италия);Университетский музей Наварры в Памплоне (Франция);Египетский музей в Турине (Италия).Ежегодная музейная премия выдается Советом Европы с 1977 года с Страсбурге.