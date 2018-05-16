Российский дизельный ледокол Илья Муромец впервые примет участие в поисково-спасательных учениях. Речь идет о ежегодных совместных российско-норвежских маневрах Баренц, которые пройдут в мае в Баренцевом море. Кроме ледокола, отечественный ВМФ будут представлять буксир Алтай, вертолет Ка-27ПС и самолет Ил-38.

Российский дизельный ледокол "Илья Муромец" впервые примет участие в поисково-спасательных учениях. Речь идет о ежегодных совместных российско-норвежских маневрах "Баренц", которые пройдут в мае в Баренцевом море. Кроме ледокола, отечественный ВМФ будут представлять буксир "Алтай", вертолет Ка-27ПС и самолет Ил-38, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Основными задачами "Баренца-2018" станут поиск и спасение экипажей терпящих бедствий кораблей и летательных аппаратов, ликвидация последствий экологических аварий: разливов нефти, например."Илья Муромец" – новейший российский военный ледокол. В начале мая он успешно прошел испытания опять же в Баренцевом море, где на тот момент еще сохранялся полутораметровый лед. Корабль доказал, что способен его проломить.Помимо проверки на прочность, на "Илье Муромце" протестировал кран. С его помощью экипаж выгрузил на лед контейнеры с научным оборудованием, а потом поднял обратно. В конце испытаний новейший ледокол еще и провел через Белое море стратегический ракетный крейсер "Юрий Долгорукий"."Илья Муромец" не атомный, а дизель-электрический ледокол. Водоизмещение корабля – около 6 тысяч тонн, длина – 85 метров. В море он может находится почти два месяца, а топлива хватает примерно на 5,5 тысяч километров.