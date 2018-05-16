Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек в затонувшем в Коми вездеходе - речь идет о причинении смерти по неосторожности. Спасателям и следователям пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до места ЧП, что в 20 километрах от поселка Кожва, в болотистой местности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек в затонувшем в Коми вездеходе — речь идет о причинении смерти по неосторожности. Спасателям и следователям пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до места ЧП, что в 20 километрах от поселка Кожва, в болотистой местности, где и были сделаны обнародованные СКР кадры.Трагический инцидент произошел ранним утром 16 мая, когда работавшие вахтовым методом мужчины возвращались домой на ГАЗ-71. Когда водитель переезжал ручей Большой Камень Ель, приток Кожвы, гусеничный транспортер начал стремительно уходить под воду. Выбраться из салона успели только двое из девяти работников подрядных нефтяных организаций. Там их и застали спасатели, тела семерых погибших они достали только спустя пару часов.Следственный комитет по Коми возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", максимальная санкция которой составляет до четырех лет лишения свободы.