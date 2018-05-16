Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поддерживает увеличение возрастного лимита в женском фигурном катании. По его мнению, взрослые спортсменки выступают на льду гораздо выразительней, чем юные дарования.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поддерживает увеличение возрастного лимита в женском фигурном катании. По его мнению, взрослые спортсменки выступают на льду гораздо выразительней, чем юные дарования.Плющенко заявил, что "если сравнивать 16-летнюю девочку с 25-летней фигуристкой или даже 30-летней, то, конечно, видны два разных катания". "Молодые могут делать прыжки в силу того, что физически еще не сформировались, но они не могут показать выразительности. Я вообще за это принятие, даже поддержал бы ценз в 18 лет перехода во взрослое женское фигурное катание", – отметил спортсмен.Олимпийский чемпион коснулся и коллег по цеху, обсуждая данный вопрос, передает . "У Этери Тутберидзе все здорово получается. На мой взгляд, она делает свое дело хорошо, у нее большая группа, которая дает результат", – сказал он.Тренер добавил, что "ставить на лед" подростков – задача не из легких. "Это очень тяжело сделать в женском катании из-за физиологического развития, но необходимо ведь двигаться в этом направлении", – подчеркнул Плющенко.Фигурист убежден, что ценз позволит избавиться от "спортсменов-однодневок", которые цепляются за свои шансы "здесь и сейчас" и не думают о дальнейших перспективах. "Я склоняюсь к тому, что люди должны долго выступать", – обратил внимание Плющенко.Известный российский тренер Александр Жулин, в свою очередь, тоже поддержал идею запретить выступать несовершеннолетним на взрослых соревнованиях. "Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски. Пусть даже они и не прыгают четверные прыжки", – поделился мнением Жулин.Он напомнил, что если ограничения будут приняты, то олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях. "Ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание", – резюмировал Жулин.