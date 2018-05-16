При себе задержанные хранили полимерные пакетики с запрещенными веществами.

10 мая текущего года в ходе отработки оперативной информации сотрудники Управления МВД России по городу Владимиру на одной из улиц областного центра задержали 28-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у мужчины полицейские обнаружили семь полимерных пакетиков с неизвестным содержимым.По заключению экспертов, в изъятых у задержанного пакетиках находилось наркотическое средство «гашиш», общей массой более 23 грамм.Несколькими днями позже, 13 мая, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками подразделения Росгвардии задержали 21-летнего жителя Самарской области. Оперативники обнаружили у молодого человека свертки с неизвестным веществом.По результатам проведенного исследования, в свертках находился синтетический наркотик, массой 57,7 грамма.Установлено, что запрещенные вещества фигуранты планировали сбыть на территории областного центра через систему тайников-закладок.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Расследование уголовных дел продолжается.