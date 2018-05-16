Злоумышленник узнал о закупке материала на сайте организации и назначил встречу покупателю от имени поставщика...

Оперативники ОМВД России по району Северное Измайлово задержали 28-летнего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть с сообщением о мошенничестве обратился учредитель одной из столичных фирм, занимающейся дорожными работами.Он рассказал, что на официальном сайте фирмы было размещено объявление о закупке дорожных резцов для снятия дорожного покрытия. Через некоторое время поступило предложение от потенциального поставщика. Во время встречи на 16-й Парковой улице потерпевший передал более 800 тысяч рублей за товар мужчине, который представился поставщиком. Злоумышленник под предлогом того, что ему нужно забрать из машины товар, скрылся.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области.Было установлено, что задержанный узнал о закупке материала на сайте организации и назначил встречу от имени поставщика.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73