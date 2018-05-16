Владимир готовится принять молодых законотворцев центрального федерального округа. 17 мая в нашем городе состоится саммит Политический рубеж. Какова программа мероприятия и цели съезда молодых параламентариев? Об этом говорим с организатором мероприятия, председателем Молодёжной думы при ЗакСобрании Владимирской области Полиной Касаткиной. Именно она сегодня гость в студии 6 канала.

Владимир готовится принять молодых законотворцев центрального федерального округа. 17 мая в нашем городе состоится саммит "Политический рубеж". Какова программа мероприятия и цели съезда молодых параламентариев? Об этом говорим с организатором мероприятия, председателем Молодёжной думы при ЗакСобрании Владимирской области Полиной Касаткиной. Именно она сегодня гость в студии 6 канала.