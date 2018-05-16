Предприниматель из
Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ Зимняя вишня погибли трое
детей, жена и сестра, принял решение участвовать в праймериз.
Его фамилия включена в списки кандидатов в депутаты на сайте предстоящих
дебатов.
Предприниматель из
Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли трое
детей, жена и сестра, принял решение участвовать в праймериз.
Его фамилия включена в списки кандидатов в депутаты на сайте предстоящих
дебатов.
Голосование проводится по
выборам в Совет народных депутатов Кемеровской области. Востриков значится в списке
как беспартийный.
По опубликованным данным, мужчина окончил Кузбасский государственный технический
университет. Получил квалификацию "инженер" по специальности "Машины и аппараты
химических производств", передает телеканал
Указано, что кемеровец имеет собственное ИП, которое занимается
розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках. Дебаты начнутся
19 мая. Предварительное голосование намечено на 3 июня.
Трагедия в ТЦ
"Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. Трагедия унесла десятки
жизней. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские
комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная
сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала
возгорания не была включена сотрудниками торгового центра.
По факту трагедии
возбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев подал в отставку из-за пожара.