Предприниматель из Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ Зимняя вишня погибли трое детей, жена и сестра, принял решение участвовать в праймериз. Его фамилия включена в списки кандидатов в депутаты на сайте предстоящих дебатов.

Предприниматель изКемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли троедетей, жена и сестра, принял решение участвовать в праймериз.Его фамилия включена в списки кандидатов в депутаты на сайте предстоящихдебатов.Голосование проводится повыборам в Совет народных депутатов Кемеровской области. Востриков значится в спискекак беспартийный.По опубликованным данным, мужчина окончил Кузбасский государственный техническийуниверситет. Получил квалификацию "инженер" по специальности "Машины и аппаратыхимических производств", передает телеканалУказано, что кемеровец имеет собственное ИП, которое занимаетсярозничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках. Дебаты начнутся19 мая. Предварительное голосование намечено на 3 июня.Трагедия в ТЦ"Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. Трагедия унесла десяткижизней. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детскиекомнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарнаясигнализация, а исправная принудительная система оповещения после началавозгорания не была включена сотрудниками торгового центра.По факту трагедиивозбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровскойобласти Аман Тулеев подал в отставку из-за пожара.