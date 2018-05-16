Потерявшего семью в сгоревшей Зимней вишне Игоря Вострикова сравнили с Дианой Шурыгиной. Поводом стало намерение кемеровчанина баллотироваться в депутаты: его заподозрили в желании извлечь пользу из трагедии.

Потерявшего семью в сгоревшей "Зимней вишне" ИгоряВострикова сравнили с Дианой Шурыгиной. Поводом стало намерение кемеровчанинабаллотироваться в депутаты: его заподозрили в желании "извлечь пользу изтрагедии".Неприятную для Вострикова параллель провел основательсообщества MDK всоцсети "ВКонтакте" Роберто Панчвидзе. По мнению блогера, эта историяочень похожа на попытку стать медийной персоной, как это произошло с жертвойизнасилования Дианой Шурыгиной.Игорь Востриков при пожаре в кемеровском торговом центрепотерял супругу, троих детей и сестру. После трагедии кемеровчанин развернулактивную общественную деятельность, пытался разобраться в причинахпроизошедшего. Он даже записал обращение к Владимиру Путину.На днях стало известно, что Востриков собираетсябаллотироваться в депутаты от Кемерова. Он уже подал заявку на праймериз однойиз партий. Кемеровчанин пояснил журналистам, чем вызвано его решение статьдепутатом. По словам Вострикова, люди должны вступать в органы самоуправления,а он своим примером им поможет. Переживший трагедию мужчина пообещал, что непримет ни одного закона, который противоречит его моральным принципам и будетдействовать лишь в интересах народа – если его изберут в парламент, передает РИА ФАН."Не знаю я его мотивации и что именно он думает. Но состороны, для людей, ведет он себя ровно так, как человек, который хочет изтрагедии, которая с ним произошла, извлечь какую-то личную пользу. Конечно, некак Диана Шурыгина прославиться, но пройти в политику", – прокомментировалдействия Вострикова директор крупнейшего сообщества соцсети "ВКонтакте"Роберто Панчвидзе в интервью Nation News.Напомним, чем прославилась Диана Шурыгина, с которойсравнили Вострикова. Уроженка Ульяновска стала известна на всю страну послеучастия в программе "Пусть говорят". Она рассказала трагическуюисторию о своем изнасиловании и обвинила в преступлении одного из своихзнакомых.