Потерявшего семью в сгоревшей Зимней вишне Игоря
Вострикова сравнили с Дианой Шурыгиной. Поводом стало намерение кемеровчанина
баллотироваться в депутаты: его заподозрили в желании извлечь пользу из
трагедии.
Потерявшего семью в сгоревшей "Зимней вишне" Игоря
Вострикова сравнили с Дианой Шурыгиной. Поводом стало намерение кемеровчанина
баллотироваться в депутаты: его заподозрили в желании "извлечь пользу из
трагедии".
Неприятную для Вострикова параллель провел основатель
сообщества MDK в
соцсети "ВКонтакте" Роберто Панчвидзе. По мнению блогера, эта история
очень похожа на попытку стать медийной персоной, как это произошло с жертвой
изнасилования Дианой Шурыгиной.
Игорь Востриков при пожаре в кемеровском торговом центре
потерял супругу, троих детей и сестру. После трагедии кемеровчанин развернул
активную общественную деятельность, пытался разобраться в причинах
произошедшего. Он даже записал обращение к Владимиру Путину.
На днях стало известно, что Востриков собирается
баллотироваться в депутаты от Кемерова. Он уже подал заявку на праймериз одной
из партий. Кемеровчанин пояснил журналистам, чем вызвано его решение стать
депутатом. По словам Вострикова, люди должны вступать в органы самоуправления,
а он своим примером им поможет. Переживший трагедию мужчина пообещал, что не
примет ни одного закона, который противоречит его моральным принципам и будет
действовать лишь в интересах народа – если его изберут в парламент, передает РИА ФАН.
"Не знаю я его мотивации и что именно он думает. Но со
стороны, для людей, ведет он себя ровно так, как человек, который хочет из
трагедии, которая с ним произошла, извлечь какую-то личную пользу. Конечно, не
как Диана Шурыгина прославиться, но пройти в политику", – прокомментировал
действия Вострикова директор крупнейшего сообщества соцсети "ВКонтакте"
Роберто Панчвидзе в интервью Nation News.
Напомним, чем прославилась Диана Шурыгина, с которой
сравнили Вострикова. Уроженка Ульяновска стала известна на всю страну после
участия в программе "Пусть говорят". Она рассказала трагическую
историю о своем изнасиловании и обвинила в преступлении одного из своих
знакомых.