Пришла пора отпусков и многие собираются на море в жаркие страны. Красивый загар и выгоревшие волосы радуют многих, но только не блондинок. Как уберечь светлые локоны от воздействия солнца и соли, сохранить цвет и здоровье волос, Dni.Ru рассказала известный московский колорист, специалист по правильному блонду Ксения Шпурик.

Пришла пора отпусков и многие собираются на море в жаркие страны. Красивый загар и выгоревшие волосы радуют многих, но только не блондинок. Как уберечь светлые локоны от воздействия солнца и соли, сохранить цвет и здоровье волос, Dni.Ru рассказала известный московский колорист, специалист по правильному блонду Ксения Шпурик.Перед походом на пляж обязательно наносить термозащиту – ту, которую вы привыкли использовать дома перед укладкой феном или утюжком. С популярными разрекламированными маслами c SPFблондинкам нужно быть очень острожными – есть опасность нечаянно "прожарить" свои волосы на палящем солнце, что пагубно отразится на их состоянии. Дело в том, что под воздействием солнца масло нагревается и сохраняет тепло долгое время, и, даже если вы ушли в тень или надели на голову панаму, волосы получают сильнейший термоудар.Во время купания в море не фиксируйте волосы с помощью железных шпилек. Они окисляются и могут оставить ржавые пятна на вашем шикарном блонде. Используйте только пластиковые заколки!После купания в море не нужно закутывать волосы в полотенце, так как корни волос под фиксацией влажного полотенца запомнят нежелательное положение, и добиться нужного объема в дальнейшем будет намного сложнее. Просто слегка отожмите мокрые волосы, наклоните голову, перекиньте их вниз просушите их у корней, расправляя волосы руками в разные стороны. Морской ветер и теплый летний воздух способны подарить волосам естественный объем, который будет держаться долго.Практически все женщины перед поездкой на каникулы наводят в салоне полный марафет. Но обладательницам обворожительного блонда стоит запомнить: после процедуры осветления волос на восстановление их структуры уходит порядка двух недель. Поэтому дайте им отдых. Постарайтесь не делать укладки на плойку или утюжок.В отпуске особое внимание стоит уделить правильному подбору шампуня и маски для волос, и, если волос окрашен, необходимо использовать качественные, специализированные средства: шампунь, кондиционер или маску для окрашенных волос (желательно одного бренда). Все остальные средства быстро "вымывают" оттенок и не обладают свойствами, необходимыми для полноценного ухода за окрашенными волосами. И главное помните: не стоит расчесывать мокрые волосы – в этом состоянии они наиболее уязвимы.