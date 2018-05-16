Министерство обороны США, похоже, вступило в открытую конфронтацию с Белым домом и Госдепом — так американские СМИ отреагировали на старт самых масштабных за всю историю Штатов и Южной Кореи военно-воздушных учений. Пхеньян сразу расценил их как провокацию, и северокорейские телеканалы тут же сообщили что встреча лидеров США и КНДР — отменяется.

"Министерство обороны США, похоже, вступило в открытую конфронтацию с Белым домом и Госдепом" — так американские СМИ отреагировали на старт самых масштабных за всю историю Штатов и Южной Кореи военно-воздушных учений. Пхеньян сразу расценил их как провокацию, и северокорейские телеканалы тут же сообщили что встреча лидеров США и КНДР — отменяется. В Вашингтоне, на фоне молчания Трампа в Twitter, отвечать пришлось пресс-секретарю президента — Сара Сандерс попыталась убедить прессу в том, что историческое рукопожатие в Сингапуре всё же состоится.Гром среди ясного неба: учения США и Южной Кореи под названием "Сильнейший гром" сгустили тучи на Корейском полуострове. Новые истребители-невидимки, предназначенные для ударов по ракетным и ядерным целям, не укрылись от КНДР — Пхеньян уже оскорбленно отказался разговаривать с Сеулом, под угрозой срыва встреча с Трампом."Власти США должны подумать дважды о судьбе, стоящего на повестке дня, запланированного саммита КНДР-США в связи с провокационными действиями в отношении Северной Кореи проведенными совместно с властями Южной Кореи", — сообщило северокорейское телевидение."Высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента США, в том числе помощник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон, утверждают вариант "прежде отказ от ядерного оружия, после компенсация". Это обнаружение весьма гнусного замысла — принудить нашу достойную республику к горькой судьбе Ливии и Ирака", — негодуют в Пхеньяне.В Госдепе проблемы предсказуемо не видят: там заявили, что никакой официальной информации от Пхеньяна не получали. Закрывая глаза на новое обострение отношений Севера и Юга, Вашингтон как ни в чем не бывало готовит встречу в Сингапуре."Эти учения законны, они давно запланированы. И мы не слышали ничего такого, что бы свидетельствовало о том, что мы не будем продолжать учения или не будем планировать встречу между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — заявила Хизер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США.То же самое госсекретарь Майк Помпео повторил по телефону главе южнокорейского МИДа.Сеул пообещал Вашингтону как можно скорее вернуть Пхеньян за стол переговоров."Прискорбно, что Север в одностороннем порядке откладывает межкорейские переговоры на высоком уровне, ссылаясь на ежегодные совместные учения Южной Кореи и США, поскольку это противоречит духу декларации, согласованной лидерами", — посетовал Пэк Дэ Хен, официальный представитель министерства объединения Южной Кореи.Но о том, чтобы перестать трясти оружием под носом у КНДР — и речи не идет. Мирными считает эти боевые маневры и Япония и каким-то образом предлагает продолжать и учения, и диалог."Для поддержания мира и безопасности в регионе важно неуклонное проведение совместных учений. Мы будем продолжать свои усилия по подготовке к саммиту США и Северной Кореи", — заявил Ясутоши Нисимура, заместитель секретаря кабинета министров Японии.Условия декларации, где прописано решение Корейской проблемы исключительно путем диалога, Пхеньян до сих пор усердно выполнял: Ким Чен Ын пообещал закрыть крупнейший испытательный полигон ядерного оружия — и на снимках со спутника видно, что процесс начался.Всего десять дней назад Север и Юг стали жить по единому времени — причем часы перевели в КНДР- на полчаса вперед. Но очевидно, что Северная Корея спешить не намерена, и уж тем более догонять в одиночку. Теперь главное, чтобы все не повернулось вспять — и время и усилия для достижения хрупкого перемирия не оказались потрачены впустую.