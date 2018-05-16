Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления дальневосточного молочного супа.

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления дальневосточного молочного супа.Вам понадобится: 300 граммовфиле рыбы (нерка, палтус), 100 граммов мяса краба, 150 граммов кальмаров, 6картофелин, 50 граммов лука-порея, 1 морковь, 1 помидор, 2 ст.л. растительногомасла, 50-100 мл сливок, соль, перец – по вкусу.Способ приготовленияНарезаем картофель нанебольшие дольки и отправляем в кипящую воду. Помидор ошпариваем, снимаемкожицу и нарезаем дольками. Шинкуем лук, на крупной терке натираем морковь.Овощи обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.Поджарку отправляем всуп, солим, перчим. Добавляем нарезанный кольцами кальмар и порубленное мясокраба. Провариваем пару минут и добавляем рыбное филе, нарезанное кубиками.Перемешиваем и влиливаем сливки, предварительно разогретые на огне. Варимнесколько минут и суп готов.Время приготовления блюда– 50 минут.