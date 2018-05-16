Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления дальневосточного молочного супа.
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления дальневосточного молочного супа.
Вам понадобится: 300 граммов
филе рыбы (нерка, палтус), 100 граммов мяса краба, 150 граммов кальмаров, 6
картофелин, 50 граммов лука-порея, 1 морковь, 1 помидор, 2 ст.л. растительного
масла, 50-100 мл сливок, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
Нарезаем картофель на
небольшие дольки и отправляем в кипящую воду. Помидор ошпариваем, снимаем
кожицу и нарезаем дольками. Шинкуем лук, на крупной терке натираем морковь.
Овощи обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.
Поджарку отправляем в
суп, солим, перчим. Добавляем нарезанный кольцами кальмар и порубленное мясо
краба. Провариваем пару минут и добавляем рыбное филе, нарезанное кубиками.
Перемешиваем и влиливаем сливки, предварительно разогретые на огне. Варим
несколько минут и суп готов.
Время приготовления блюда
– 50 минут.