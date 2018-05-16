При обнаружении нарушений в организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях граждане могут подать обращение в Управление по телефону «горячей линии»

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул для подведения итогов по качеству и безопасности детского питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях республики в период c 18 по 25 мая 2018 года организована работа телефонной «горячей линии», в рамках которой специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области проконсультируют граждан по вопросам организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, правильному питанию детей, качеству и безопасности питания в детских организованных коллективах, действующим нормативным требованиям к организации питания подрастающего поколения.При обнаружении нарушений в организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях граждане могут подать обращение в Управление по телефону «горячей линии» Управления 8 (4922) 45-10-70. Звонки граждан принимаются с 10:00 до 12:00.