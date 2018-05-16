Водители массовой нарушают правила дорожного движения по автодороге в первый же день ее открытия. В эйфории люди забывают о безопасности.

Водители массовой нарушают правиладорожного движения по автодороге в первый же день ее открытия. В эйфории люди забываюто безопасности.В Сети появился ролик, показывающий, как десятки байкеров, участвовавших в мотопробеге, нарушают закон. Они, несмотря на запрет, остановились на арочном пролете, чтобы полюбоваться видами и сделать селфи, передает "Крыминформ". К сожалению, избыток положительных эмоций иногда может привести к самым скверным последствиям – не только нарушению закона, но и настоящей трагедии с жертвами.В мотопробеге участвовали около тысячи человек. Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург заявил, что организаторы мероприятия отказались от идеи остановить колонны мотоциклистов на мосту из-за требований безопасности.Напомним, движение по Крымскому мосту для легкового транспорта открыли утром 16 мая. Движение грузовиков стартует осенью. 15 марта президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа переправился по нему в Крым во главе колонны грузовиков.Как писали Dni.Ru, протяженность Крымского моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Федеральный бюджет выделил на "стройку века" почти 228 миллиардов рублей.