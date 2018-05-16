На Всероссийском библиотечном конгрессе во Владимире

На Всероссийском библиотечном конгрессе во Владимире«Ростелеком» презентовал платформу информационно-библиотечных центров на секции «Школьных библиотек» Всероссийского библиотечного конгресса ,которыйс 12 по 18 мая проходит во Владимире. Основная тема конгресса – «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России».Цель мероприятия - разработкаконцепции развития библиотечного дела в Российской Федерации.Основные события развернулись в Центре культуры и искусства на Соборной, Владимирской областной научной библиотекеи арт-отеле «Николаевский посад». На всех 3 площадках компания «Ростелеком» обеспечиладоступ к сети интернет по технологии Wi-Fiна скоростидо 1 Гбит/с.Выделенный канал связи транслировал выступления отечественных и зарубежных участников с пленарных заседаний во все региональные библиотеки области.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Почетно, что именно во Владимире происходит разработка «Концепции развития библиотечного дела»всей России на ближайшие годы вперёд. И «Ростелеком» принимает в ней непосредственное участие. На конгрессе мы представили платформу информационно-библиотечных центров. Онапозволяет сделать из современной библиотеки –медиатеку, с широкими возможностями ее применения. Платформа может статьосновой для формирования концепции электронного обученияв нашей области. В каталоге уже собрано более 1100 учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы и он продолжает пополняться».Платформа информационно-библиотечных центров (ИБЦ) «Ростелекома» – это комплексная автоматизированная информационная система. Она включает в себя: электронную библиотеку, единую систему построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т.д. Платформа обеспечивает возможность доступа и работы с различными типами образовательных ресурсов: учебники, книги, периодические издания,научно-популярные издания, словари и методические пособия.Предусмотрена возможность воспроизведения содержания на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах.Получить дополнительную информацию можно в офисах продаж «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте www.rt.ru.