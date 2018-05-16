ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Демкину Анастасию Геннадьевну, 20.05.1985 года рождения....

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Демкину Анастасию Геннадьевну, 20.05.1985 года рождения, уроженку г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 14.05.2018 года.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170см, славянской внешности, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные, длиной по шею.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29