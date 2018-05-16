ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Рынк Екатерину Александровну, 15.07.2004 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Рынк Екатерину Александровну, 15.07.2004 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 14.05.2018 года в 18:00 ушла из дома в Рогачевском переулке и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные рыжие.Была одета: черная короткая кожаная куртка, черные джинсы, черные кроссовки, рюкзак черного цвета с шипами.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29