Депутаты нижней палаты российского парламента, избравшиеся от Крыма, считают, что появление моста с материковой части страны на полуостров – это сбывшаяся мечта жителей региона. Более того, парламентарии уверены, что путепровод через Керченский пролив – это историческое событие не только для Крыма, но и для всей страны.

Депутаты нижней палаты российского парламента, избравшиеся от Крыма, считают, что появление моста с материковой части страны на полуостров – это сбывшаяся мечта жителей региона. Более того, парламентарии уверены, что путепровод через Керченский пролив – это историческое событие не только для Крыма, но и для всей страны.Как рассказал депутат Госдумы от "Единой России" РусланБальбек, Крымский мост в крымско-татарском обществе называют "Кырым арзусы" –что в переводе означает крымская мечта. По его словам, такое название лучшевсего отображает стратегическую значимость это транспортной артерии."Мост – это воплощение мечты, и время показало, чтомечты сбываются, – заявил он. – Особенно если это мечта великой российскойнации, потому что мост – это не просто асфальтовый перешеек с материковойРоссией на Крымский полуостров, это – формирование единого целого монолита вмире под названием Россия".Как подчеркнул депутат, с открытием движения по путепроводу самыеяростные критики России потерпели крах. В первую очередь, заметил Бальбек, речьидет о политической несостоятельности тех, кто делал заявления о невозможностисоединения полуострова с материковой частью России. "Этому "экспертному"сообществу, что называется, грош цена", – отметил депутат от "ЕР"."Политический статус России с открытиемКрымского моста стал еще более мускулистым".Он напомнил слова адмирала Нахимова, которым как-то сказал,что русским морякам лучше всего удаются задания невыполнимые. По словамзаконодателя, эта фраза актуальна и сегодня, и относится она ко всей российскойнации.Открытие моста через Керченский пролив является событиемисторического масштаба не только для Крыма, но и для всей России, отметил, всвою очередь, еще один представитель Крыма в нижней палате парламента, депутат от "ЕР" КонстантинБахарев. Теперь, по его словам, полуостров будет связан с материком прочнойинфраструктурной нитью.Парламентарий отметил, что на полуострове рассчитывают, на повышениетранспортной доступности Крыма после открытия прямого автомобильного сообщения."Но значение строительства этого моста значительно шире", – подчеркнулБахарев, напомнив, что до этого дня Крым существовал фактически как остров.По его словам, были и сложности с доставкой туристов, и сдоставкой необходимых товаров (как промышленных, так и продовольственных). И когданепогода приводила к тому, что переправа из-за непогоды простаивала, полкикрымских магазинов пустели, и даже останавливалось производство. Как отметилдепутат, символично, что в день открытия Крымского моста Госдума приняла впервом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран, принявшихантироссийские меры."Открытие этого моста фактически символизируетабсолютную бесперспективность этих санкций".Напомним, накануне президент России открыл движение поКрымскому мосту, лично проехав по нему на КамАЗе. Сегодня утром путепровод былоткрыт для всех желающих. Только за первый час работы по нему проехали околотысячи автомобилей в обоих направлениях.Изначально открытиедвижения по нему было запланировано на декабрь текущего года. Однако строителямудалось завершить работы с опережением графика. Крымский мост стал самымпротяженным в России, его длина составляет около 19 километров.