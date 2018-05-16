Водитель автомобиля «ГАЗ-2967-06» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое сооружение, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Сегодня утром на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля «ГАЗ-2967-06» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое сооружение, после чего съехал в кювет и опрокинулся.В результате ДТП пострадали водитель автомобиля (перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма) и один из двух пассажиров - мужчина 1978 года рождения (сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, повреждение правой руки). Пострадавшие госпитализированы.По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.