Экспертиза ДНК показала, что в могиле члена группы Дятлова Семена
Золотарева похоронен другой человек. В то же время, сравнение с фотографиями
показывало, что это все же Семен. Загадку пытались разгадать участники
программы На самом деле на Первом канале.
Экспертиза ДНК показала, что в могиле члена группы Дятлова Семена
Золотарева похоронен другой человек. В то же время, сравнение с фотографиями
показывало, что это все же Семен. Загадку пытались разгадать участники
программы "На самом деле" на Первом канале.
Результат экспертизы ДНК озвучил в эфире Первого канала Дмитрий
Шепелев. "Близкое родство по женской линии исключено", – зачитал
заключение эксперта ведущий ток-шоу.
Проводивший экспертизу генетик Алексей Гроховенко пояснил,
что изначальный образец был плохого качества, возникли опасения, что ничего не
получится. Однако в итогге результат все же был: 14 несовпадений на одном участке ДНК, по
словам эксперта, на 100% исключают родство. Генетик заявил, что фрагмент кости
еще остался, и его результат могут перепроверить другие эксперты.
Недавно журналисты "Комсомольской правды" провели
эксгумацию тела – предположительно, одного из участников рокового похода Семена
Золотарева. А сотрудники Первого канала взялись выяснить по анализу ДНК,
действительно ли именно Золотарев захоронен на Ивановском кладбище
Екатеринбурга.
Образцы ДНК брали у ныне живущих родственников погибшего
участника группы Дятлова – внучатой племянницы Юлии Скульбиды и ее мамы. "Я
шокирована, не ожидала, что это не он. Тем более, сдавала тест ДНК не только я,
но и моя мама, которая является прямой наследницей", – призналась Юлия.
В то же время, результаты теста не удивили журналистку "Комсомольской
правды" Наталью Варсегову. Она
рассказала, что на кладбище, прямо во время эксгумации, судмедэксперт Сергей
Никитин применил метод фотоналожения. Оказалось, что в 12-ти основных точках
череп совпадает с фотографией. То есть, уже на кладбище исследователи знали,
что это Семен Золотарев. Вопрос в том, какой из них?
Как отметила
Варсегова, фотография была сделана в послевоенное время. А ведь до сих пор
неизвестно, тот ли Семен Золотарев вернулся с войны – предполагают, что это
другой человек назвался его именем. Так что загадок в деле перевала Дятлова
только прибавилось.