Экспертиза ДНК показала, что в могиле члена группы Дятлова Семена Золотарева похоронен другой человек. В то же время, сравнение с фотографиями показывало, что это все же Семен. Загадку пытались разгадать участники программы На самом деле на Первом канале.

Экспертиза ДНК показала, что в могиле члена группы Дятлова СеменаЗолотарева похоронен другой человек. В то же время, сравнение с фотографиямипоказывало, что это все же Семен. Загадку пытались разгадать участникипрограммы "На самом деле" на Первом канале.Результат экспертизы ДНК озвучил в эфире Первого канала ДмитрийШепелев. "Близкое родство по женской линии исключено", – зачиталзаключение эксперта ведущий ток-шоу.Проводивший экспертизу генетик Алексей Гроховенко пояснил,что изначальный образец был плохого качества, возникли опасения, что ничего неполучится. Однако в итогге результат все же был: 14 несовпадений на одном участке ДНК, пословам эксперта, на 100% исключают родство. Генетик заявил, что фрагмент костиеще остался, и его результат могут перепроверить другие эксперты.Недавно журналисты "Комсомольской правды" провелиэксгумацию тела – предположительно, одного из участников рокового похода СеменаЗолотарева. А сотрудники Первого канала взялись выяснить по анализу ДНК,действительно ли именно Золотарев захоронен на Ивановском кладбищеЕкатеринбурга.Образцы ДНК брали у ныне живущих родственников погибшегоучастника группы Дятлова – внучатой племянницы Юлии Скульбиды и ее мамы. "Яшокирована, не ожидала, что это не он. Тем более, сдавала тест ДНК не только я,но и моя мама, которая является прямой наследницей", – призналась Юлия.В то же время, результаты теста не удивили журналистку "Комсомольскойправды" Наталью Варсегову. Онарассказала, что на кладбище, прямо во время эксгумации, судмедэксперт СергейНикитин применил метод фотоналожения. Оказалось, что в 12-ти основных точкахчереп совпадает с фотографией. То есть, уже на кладбище исследователи знали,что это Семен Золотарев. Вопрос в том, какой из них?Как отметилаВарсегова, фотография была сделана в послевоенное время. А ведь до сих порнеизвестно, тот ли Семен Золотарев вернулся с войны – предполагают, что этодругой человек назвался его именем. Так что загадок в деле перевала Дятловатолько прибавилось.