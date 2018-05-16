В пятницу, 18 мая, на сцене Большого зала Московской консерватории Госоркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского исполнит знаменитую Шестую симфонию Густава Малера.

В пятницу, 18 мая в 19:00, на сцене Большого зала Московской консерватории Госоркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского исполнит знаменитую Шестую симфонию Густава Малера.В настоящее время Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского переживает один из самых ярких периодов своей истории. За годы, когда коллектив возглавляет Сладковский, он стал одним из ведущих симфонических оркестров страны.На этот раз маэстро представит столице самое трагичное и редко звучащее в концертных залах произведение Густава Малера. Мрачный характер Шестой симфонии, беспрецедентной в симфонической эпопее Малера, закрепил за ней название "Трагической", хотя в авторской партитуре это название отсутствует. Эту симфонию Малер создавал в спокойные, ничем не омраченные годы своей жизни – летом 1903 и 1904 годов. Эти годы были для композитора, возможно, самыми счастливыми периодами его жизни."Что может волновать человека больше, чем он сам? Малер писал о том, что жизнь страшна, и этот океан в два счета может тебя утопить, — отмечает Александр Сладковский. — И, конечно, торжество – как я это слышу – твоей личности в том, что ты способен найти в себе силы удержаться на волне".Шестая симфония в исполнении оркестра впервые прозвучала на закрытии VII международного фестиваля "Рахлинские сезоны" в Казани. И вот теперь Александр Сладковский представит свою трактовку "Трагической" на суд московской публики. "Шестая симфония – одно из самых масштабных сочинений, которые не всем оркестрам в принципе по силам, — подчеркивает Александр Сладковский. — Я надеюсь, что мы сейчас достигли такого состояния нашей творческой формы, что именно это сочинение нас выносит еще на более высокий уровень".Этот концерт завершит абонент татарстанского коллектива в Большом зале Московской консерватории.