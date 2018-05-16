Киев получил ноты протеста из российского МИДа. Поводом для претензий стали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина и российских журналистов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация складывается тревожная.

Киев получил ноты протеста из российского МИДа. Поводом дляпретензий стали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина и российскихжурналистов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация складываетсятревожная.Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщилжурналистам, что Украине направлены сразу две ноты. Протест Москвы касаетсяположения, которое сложилось на Украине в отношении журналистов из России – вчастности, задержания руководителя портала РИА Новости Украина КириллаВышинского и обыска в офисе агентства.Действия службы безопасности Украины – это реакцияобиженного Киева на открытие Крымского моста, считают в Москве. ПрезидентРоссии Владимир Путин и другие российские политики предупредили власти Украины– за Москвой не заржавеет. Россия не оставит в беде своих граждан."Россия никогда не заставляет себя ждатьс ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляютсятакие действия. Главное – Россия категорически не приемлет подобныедействия в отношении своих граждан, и когда причиной этих действийпо ограничению свободы... является их профессиональнаядеятельность", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвалисьв офис, где работают корреспонденты агентства РИА Новостив Киеве. Обыск продолжался около восьми часов. В тот же день в Киевезадержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Спецслужбыозвучили свои "подозрения" в отношении Вышинского – поддержка самопровозглашенныхреспублик Донбасса и госизмена.Ресурс РИА Новости Украина юридически не связанс МИА "Россия сегодня", но является информационнымпартнером агентства, отметила главный редактор российского агентстваи телеканала RT Маргарита Симоньян. Тем не менее, она считает, чтодействия Киева – его месть за Крымский мост.До корреспондентов российского агентства РИА Новости наУкраине СБУ тоже добралась. Спецслужбы провели обыск в квартирекорреспондента Людмилы Лысенко и дома у главыпредставительства агентства Андрея Бородина. Обоих вызвали на допросв СБУ.Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева в отношениижурналистов неприемлемыми. В свою очередь, представитель ведомства МарияЗахарова пообещала: Москва сделает все, чтобы задержанный на Украине журналистбыл освобожден, а другие работники СМИ не подвергались подобному обращению. Озабоченностьвыразил даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, передает РИАНовости.