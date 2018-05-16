Киев получил ноты протеста из российского МИДа. Поводом для
претензий стали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина и российских
журналистов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация складывается
тревожная.
Киев получил ноты протеста из российского МИДа. Поводом для
претензий стали действия СБУ в отношении РИА Новости Украина и российских
журналистов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ситуация складывается
тревожная.
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил
журналистам, что Украине направлены сразу две ноты. Протест Москвы касается
положения, которое сложилось на Украине в отношении журналистов из России – в
частности, задержания руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла
Вышинского и обыска в офисе агентства.
Действия службы безопасности Украины – это реакция
обиженного Киева на открытие Крымского моста, считают в Москве. Президент
России Владимир Путин и другие российские политики предупредили власти Украины
– за Москвой не заржавеет. Россия не оставит в беде своих граждан.
"Россия никогда не заставляет себя ждать
с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются
такие действия. Главное – Россия категорически не приемлет подобные
действия в отношении своих граждан, и когда причиной этих действий
по ограничению свободы... является их профессиональная
деятельность", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15 мая сотрудники Службы безопасности Украины ворвались
в офис, где работают корреспонденты агентства РИА Новости
в Киеве. Обыск продолжался около восьми часов. В тот же день в Киеве
задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Спецслужбы
озвучили свои "подозрения" в отношении Вышинского – поддержка самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмена.
Ресурс РИА Новости Украина юридически не связан
с МИА "Россия сегодня", но является информационным
партнером агентства, отметила главный редактор российского агентства
и телеканала RT Маргарита Симоньян. Тем не менее, она считает, что
действия Киева – его месть за Крымский мост.
До корреспондентов российского агентства РИА Новости на
Украине СБУ тоже добралась. Спецслужбы провели обыск в квартире
корреспондента Людмилы Лысенко и дома у главы
представительства агентства Андрея Бородина. Обоих вызвали на допрос
в СБУ.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева в отношении
журналистов неприемлемыми. В свою очередь, представитель ведомства Мария
Захарова пообещала: Москва сделает все, чтобы задержанный на Украине журналист
был освобожден, а другие работники СМИ не подвергались подобному обращению. Озабоченность
выразил даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, передает РИА
Новости.