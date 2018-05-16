Инцидент произошел 30 апреля
Инцидент произошел 30 апреля
Следственный комитет начал проверку по факту смерти 44-летнего мужчины в гипермаркете «Ашан».
Инцидент произошел 30 апреля. Мужчине стало плохо еще по пути в магазин. Его 15-летний сын вызвал скорую помощь. Врачи сделали владимирцу кардиограмму и разрешили идти дальше. Через 15 минут мужчина умер на входе в гипермаркет.
Родственники узнали, что кардиограмма показала серьезное ухудшение самочувствие: мужчине требовалась срочная госпитализация.
Правоохранители проводят оценку поведения врачей скорой.