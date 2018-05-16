По данным следствия, по пути следования в магазин с 15-летним сыном мужчина почувствовал себя плохо, подросток вызвал скорую.

Следователи начали проверку по факту смерти мужчины в супермаркете «Ашан» Владимира. Напомним, трагедия произошла 30 апреля. По данным следствия, по пути следования в магазин с 15-летним сыном мужчина почувствовал себя плохо, подросток вызвал скорую. По прибытии медики сделали пациенту кардиограмму и оказали первую помощь, после чего отпустили.Спустя 15 минут после проведённого обследования мужчина умер при входе в супермаркет.Как стало позже известно, кардиограмма показала серьезные изменения работы сердечно-сосудистой системы, что требовало принятия решения о немедленной госпитализации больного.В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. После чего будет дана оценка поведения специалистов «скорой медицинской помощи» при проведении обследования.