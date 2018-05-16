История с продолжением. Региональный Следком взял под свой контроль расследование смерти 44-ёх летнего владимирца. Мужчина умер 30 апреля в одном из супермаркетов города. О том, что эту трагические смерть могли просмотреть медики - нам рассказали родственники умершего. В день смерти - отец троих детей, Виталий Мокосеев - поехал вместе с 15-ти летним сыном на велосипедах за мороженым. По дороге 44-летнему мужчине стало плохо.

История с продолжением. Региональный Следком взял под свой контроль расследование смерти 44-ёх летнего владимирца. Мужчина умер 30 апреля в одном из супермаркетов города. О том, что эту трагические смерть могли просмотреть медики - нам рассказали родственники умершего. В день смерти - отец троих детей, Виталий Мокосеев - поехал вместе с 15-ти летним сыном на велосипедах за мороженым. По дороге 44-летнему мужчине стало плохо. Подросток вызвал скорую помощь, также позвонил маме. По словам гражданской супруги, которая приехала на место, медики сделали мужчине укол и кардиограмму. А после этого сказали, что глава семейства может продолжать двигаться по намеченному маршруту.Анна Титова, гражданская жена Виталия Мокосеева (съёмка от 11 мая 2018 г. ): "И врач, который постарше, сидевший на переднем сиденье, сказал: Садись на велосипед, потихонечку езжай, сходи к терапевту и вообще надо больше спортом заниматься. - Они мне дали явно понять, что он здоров, что они ему сбили давление и дальше он самостоятельно может передвигаться".После этого жена с сыном поехали на велосипедах домой, а Виталий Мокосеев продолжил путь в супермаркет, до которого оставалось несколько сотен метров. Умер отец троих детей при входе в магазин. И это при том, что с момента оказания медпомощи прошло всего около 15 минут. После выхода в эфир нашего материала - делом заинтересовался региональный Следком. Руководители ведомства инициировали доследственную проверку, в ходе которой должны дать правовую оценку действиям врачей.Мария Серова, и. о. старшего помощника руководителя регионального СКР: "Руководством следственного управления принято решение о незамедлительной организации доследственной проверки, где будет оценена адекватность избранной тактики оказания первой медицинской помощи данному мужчине. Будут устанавливаться все обстоятельства, чтобы принять решение о виновности, или невиновности специалистов скорой помощи".