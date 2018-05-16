Было установлено,что в момент, когда женщина отвлеклась, злоумышленник похитил денежные средства...

Участковые уполномоченные ОМВД России по Лосиноостровскому району задержали молодого человека по подозрению в краже денежных средств у пожилой москвички.В территориальный отдел полиции обратилась 93-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры, расположенной на Шушенской улице, пропало около 70 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Советской Армии. Им оказался сотрудник газовой службы, который осуществлял у женщины ремонт оборудования. Установлено, что в момент, когда хозяйка отвлеклась, злоумышленник похитил денежные средства.По данному факту следствием ОМВД России по Лосиноостровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29