Злоумышленница, работавшая сиделкой у пожилой женщины, похитила 300 тысяч рублей из сумки, в которой пенсионерка хранила свои сбережения...
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево по подозрению в краже денежных средств задержали 42-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, работавшую сиделкой у пенсионерки.
В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 70-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу своих денежных накоплений. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей. В момент пропажи денег в квартире находились только она и ее сиделка.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево в квартире потерпевшей задержали подозреваемую – 42-летнюю приезжую из ближнего зарубежья и доставили ее в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что злоумышленница похитила деньги из сумки, в которой потерпевшая хранила свои сбережения. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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