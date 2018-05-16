Злоумышленница, работавшая сиделкой у пожилой женщины, похитила 300 тысяч рублей из сумки, в которой пенсионерка хранила свои сбережения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево по подозрению в краже денежных средств задержали 42-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, работавшую сиделкой у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 70-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу своих денежных накоплений. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей. В момент пропажи денег в квартире находились только она и ее сиделка.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево в квартире потерпевшей задержали подозреваемую – 42-летнюю приезжую из ближнего зарубежья и доставили ее в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Установлено, что злоумышленница похитила деньги из сумки, в которой потерпевшая хранила свои сбережения. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39