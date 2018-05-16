Почетные гости выступили с приветственным словом в рамках торжественного открытия семинара, а воспитанники детских садов продемонстрировали творческие номера по Правилам дорожного движения...

Первый семинар-практикум по Правилам дорожного движения в рамках фестиваля «Безопасный мир» прошел в ГБОУ «Романовская Школа» г. МосквыУ центрального входа в Романовскую школу для гостей была организована выставка ретро-автомобилей музея Госавтоинспекции, иллюстрирующих разные эпохи становления и развития службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. В холле образовательного учреждения каждый желающий мог принять участие в моделировании различных ситуации поведения на проезжей части с помощью специального интерактивного тренажера «Безопасный переход».На межрегиональном семинаре присутствовали более ста участников, среди которых инспекторы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по г. Москве, руководители отрядов Юных инспекторов движения, сотрудники Департамента образования г. Москвы, Центра организации дорожного движения столицы, а также гости из Ростова-на-Дону, Липецка и Волгограда.Почетные гости выступили с приветственным словом в рамках торжественного открытия семинара. После чего воспитанники детских садов показали небольшую концертную программу и продемонстрировали творческие номера по Правилам дорожного движения.Основная часть работы семинара проводилась на тематических секциях, под названием «Формирование системы организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и популяризации эффективных методов работы с детьми и молодежью в рамках проекта «Дошкольник-выпускник».Сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве организовали и провели работу в секции под названием «Роль специалистов отдела пропаганды и общественных организаций в воспитании культуры поведения подрастающего поколения в области безопасности дорожного движения». Эксперты обсудили важность совместной работы представителей различных институтов с детьми. Как отметили представители отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления Госавтоинспекции по г. Москве, именно такая работа ставит перед собой общие для всех цели и помогает находить новые методы в рамках снижения детского дорожно-транспортного травматизма.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81